D'Ieteren investeert in leasingplatform voor kmo's en zelfstandigen

De incubator van D’Ieteren krijgt er na het autodeelbedrijf Poppy een tweede start-up bij.

Acht maanden geleden stampten Sam Heymans (24) en Vincent Castus (37) Lizy uit de grond, met financiële steun van D’Ieteren. Intussen heeft Lizy ‘enkele honderdduizenden euro's’ geïnvesteerd in de opbouw van een digitaal leasingplatform.

Het bedrijf richt zich in eerste instantie op kmo’s en zelfstandige ondernemers met een aanbod van recente tweedehands- en stockwagens met maximum 30.000 kilometer op de teller. ‘De maandelijkse leasingprijs ligt 15 tot 40 procent lager dan bij nieuwe wagens. Ze zijn vrijwel meteen leverbaar en ook voor korte periodes te leasen’, legt Heymans uit. ‘Dat creëert de nodige flexibiliteit voor kmo’s. In een onderzoek merkten we veel frustratie over de bestaande leasingformules.’

Vier merken

Het nadeel is wel dat de wagens niet te configureren zijn naar eigen wens. Het is te nemen of te laten. Bovendien is het aanbod beperkt tot Audi, Seat, Skoda en Volkswagen. Dat zijn vier automerken die D’Ieteren in ons land verdeelt. Het vijfde merk Porsche is niet in het aanbod opgenomen.

Heymans benadrukt dat Lizy geen leasingbedrijf is, maar de digitale tool en marketing ter beschikking stelt van kmo's. Het krijgt een commissie per afgesloten leasingcontract. Lizy heeft al een samenwerking met Volkswagen D’Ieteren Finance, het voormalige D’Ieteren Lease. ‘Maar we staan open voor andere leasingbedrijven. De bedoeling is het autoaanbod te verruimen en mogelijks breiden we uit naar fietsen of brommers’, klinkt het.

Aanrijding

Geïnteresseerden hebben binnenkort de keuze tussen 65 auto’s. ‘Dat is niet veel, maar we willen eerst de markt testen voor we uitbreiden’, zegt Heymans, die eerder werkte als consultant bij McKinsey en Google. Zijn kompaan Castus, de IT-expert van de twee, heeft al een start-up op zijn palmares staan: Assisto. Die ontwikkelde een app om auto-ongevallen volledig digitaal te verwerken.