D'Ieteren koopt autobeglazingsbedrijf in de VS

De overname van TruRoad Holdings verloopt via Safelite, de Amerikaanse dochteronderneming van Belron. Dat is de divisie van D'Ieteren voor de vervanging en herstelling van autoruiten.

Safelite Group, Belrons dochteronderneming in de VS, heeft een akkoord bereikt om de activa van TruRoad Holdings, een bedrijf dat onder meer actief is in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing, te verwerven. Dat maakt moederbedrijf D'Ieteren dinsdag bekend.

TruRoad is de eigenaar van JN Phillips Auto Glass, TechnaGlass, Harmon AutoGlass en Windshield Centers. Het beheert een netwerk van 2.000 eigen, gefranchiseerde en gecontracteerde dienstverleners die zowel in servicecenters als onderweg, via een vloot van bestelwagens, de klanten bedienen.

Claims

Het bedrijf is ook eigenaar van StrategicClaim, een bedrijf voor externe administratie dat geavanceerde claimsoftware en diensten voor het beheer van problemen levert aan een groot aantal prominente auto- en schadeverzekeringsmaatschappijen in de VS. Op die manier kunnen claims van verzekerden sneller en makkelijker worden afgehandeld.

TruRoad bedient klanten in 17 Amerikaanse staten, waaronder consumenten, commerciële klanten (fleets) en verzekeringsmaatschappijen. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 116 miljoen dollar. Een overnamebedrag is niet bekend.