D'Ieteren koopt stuk Carglass terug

De deal is een verrassing. D'Ieteren verkocht pas twee jaar geleden voor 620 miljoen euro een belang van 40 procent in Belron aan CD&R. Volgens D'Ieteren moet de nieuwe aankoop de Belgische holding in staat stellen om op termijn een participatie van minstens 50 procent in Belron te behouden. De Brusselaars bezitten nu 54,8 procent van de stemrechten van Belron, maar dat aandeel kan schommelen door herkapitalisaties of bonussen voor het management.