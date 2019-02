D'Ieteren neemt Brussels autodeelsysteem Zipcar over

Het Antwerpse autodeelplatform Poppy, onderdeel van de VW-invoerder D'Ieteren, wil het stopgezette Zipcar in Brussel overnemen.

Zipcar zette in 2016 250 deelwagens in de Brusselse straten. Volgens het systeem van 'free floating' konden de Peugeots overal binnen een afgebakende zone opgepikt of achtergelaten worden.