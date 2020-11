D'Ieteren rekent op status quo in 2020

D'Ieteren meldt dat de trends van de voorbije zomer zich hebben doorgezet tot in oktober. De bedrijfstop waagt zich voor het eerst aan een winstprognose voor dit jaar.

De autobeglazingsdochter Belron merkte de voorbije maanden een daling van ongeveer 5 procent in het aantal reparaties.

In het eerste halfjaar steeg de winst van Belron wel fors door kostenbesparingen en een hoger prijskaartje per reparatie door de vele toeters en bellen die auto's nu hebben. Die - deels in de ruiten ingewerkte - sensoren moeten telkens weer afgesteld worden. Ondanks de lockdownmaatregelen blijven de meeste servicecentra van Belron, bij ons bekend van Carglass, open.