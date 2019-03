D'Ieteren shopt verder in garages

D'Ieteren gaat nog eens shoppen. De Belgische VW-invoerder heeft de voorbije maanden twee dealers overgenomen. Het gaat om garage Clissen in Kalmthout en garage Dielis, naast het BMW-hoofdkwartier in Bornem. Dat bevestigt Denis Gorteman, de topman van D'Ieteren Auto.

Consolidatie

De overnamereeks past in de grote consolidatie die D'Ieteren in 2014 opstartte. Om de lage rendabiliteit van de autodealers te verbeteren krimpt het bedrijf het Belgische verkoopnetwerk tegen 2020 in van 171 zelfstandige dealers tot 25 ‘market area’s’.

In drie cruciale regio's deelt D'Ieteren zelf de lakens uit: Brussel, Mechelen en Antwerpen. Op die strategische as zitten vele grote bedrijven, die voor grote volumes op de fleetmarkt zorgen. De groep kocht daarom jaren geleden al een reeks garages in het Antwerpse (Joly, Claessens, ACM en Beerens). In de hoofdstad staat het Brusselse bedrijf historisch sterk, al zijn de garages al jaren verlieslatend.

Door de vele overnames heeft D'Ieteren volgens topman Gorteman vandaag 23 tot 24 procent van de Belgische VW-retail in handen. 'Dat geeft geen concurrentieprobleem', verzekert hij.

Invoerder

De koophonger van D'Ieteren leidt al langer tot zenuwachtigheid in het dealernetwerk. Sommigen vrezen dat D'Ieteren op termijn het hele dealernetwerk wil opslokken, zeker als het bedrijf zijn invoerderscontract met Volkswagen zou kwijtspelen.

Dat oude contract, dat teruggaat tot 1948, werd jarenlang verzekerd door de vertrouwensband tussen Roland D'Ieteren en Ferdinand Piëch, de bevriende patriarchen van beide bedrijven. Nu beide tenoren vervangen zijn als voorzitter van hun bedrijf is de relatie tussen Elsene en Wolfsburg wankel.

Al is er voorlopig geen vuiltje aan de lucht. In september verlengde VW het contract met D'Ieteren.