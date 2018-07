D'Ieteren slokt ook autodealer Bruynseels op

De autoreus D'Ieteren breidt zijn aanwezigheid in de dealerwereld uit met de overname van de bekende Brusselse garage Bruynseels. Ook Don Bosco staat op het verlanglijstje.

De beursgenoteerde groep D'Ieteren omvat naast de autobeglazingsdochter Belron (bekend van Carglass) en de schriftjesmaker Moleskine de belangrijke autopoot D'Ieteren Auto. Die voert in ons land de wagens van de Duitse groep Volkswagen in: van Volkswagen zelf over Audi en Skoda tot Porsche en Lamborghini. D'Ieteren Auto is veruit de belangrijkste verdeler van auto's in België.

D'Ieteren Auto is van oudsher ook actief als autodealer, maar tot voor kort op beperkte schaal. De groep is die positie echter in snel tempo aan het opkrikken, naast een tweede beweging die neerkomt op het terugdringen van het aantal garages in ons land, om de lage rentabiliteit van de dealers op te krikken.

Grote dealers

Onder impuls van topman Denis Gorteman is D'Ieteren Auto de laatste jaren stelselmatig grote dealers aan het opkopen. De nadruk ligt daarbij op de as Brussel-Mechelen-Antwerpen. Die is niet toevallig gekozen: de steden zijn belangrijk voor de afzet van wagens aan bedrijven.

Na de overname van de Antwerpse dealer Rietje, is het nu de beurt aan garage Bruynseels, met vestigingen in Dilbeek en Anderlecht om in handen van D'Ieteren te vallen. Dat blijkt uit een melding van de Belgische Mededingingsautoriteit. Concreet aast D'Ieteren op twee vennootschappen: Bruynseels Robert (de dealer) en het veel kleinere carrosseriebedrijf Bruynseels-De Smet.

Familie

Bruynseels is in handen van de gelijknamige familie die al in 1967 startte met een carrosseriebedrijf. In 1978 kwam daar een concessie van Audi en Volkswagen bij. Het is niet bekend hoeveel wagens Bruynseels verkoopt. De dealertak van de groep was in 2016 goed voor een omzet van ruim 52 miljoen euro en een nettowinst van meer dan 0,6 miljoen euro.

Ingrid Bruynseels wou namens de familie weinig commentaar kwijt omdat de onderhandelingen nog lopen. Ook Denis Gorteman wou weinig kwijt. Hij prees Bruynseels wel als 'een trouwe partner van D'Ieteren die zeer efficiënt en klantgericht werkt en waarvoor we veel respect hebben'.