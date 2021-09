D'Ieteren sluit dealer op eigen hoofdkantoor

Naast D'Ieteren Center Mail, zoals de showroom en de garage in Elsene heten, gaat ook Carrosserie Wondercar in Drogenbos dicht. De sluiting van die twee vestigingen gaat ten koste van 103 jobs.

De directie van D'Ieteren Centers maakte de sluiting maandagochtend bekend op een bijzondere ondernemingsraad. Het besluit is volgens de directie een rechtstreeks gevolg van het afwijzen van een bezuinigingsplan door het personeel, in een referendum afgelopen woensdag. In de weken voordien had het personeel van de garages al herhaaldelijk het werk neergelegd .

Die bezuinigingen hielden vooral een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden in en die was volgens de directie noodzakelijk om de Brusselse dealers van D'Ieteren weer winstgevend te krijgen. 'De Brusselse dealers maken al jaren verlies, in tegenstelling tot onze vestigingen op de as Mechelen-Antwerpen. Daar zijn al jaren andere arbeidsomstandigheden en daar zijn we wel winstgevend', zegt Denis Gorteman, CEO van de autodivisie van de holding D'Ieteren Group.