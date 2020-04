D'Ieteren stopt extra dividend in solidariteitsprogramma

De Brusselse holding houdt haar dividend uiteindelijk stabiel en wijst de geplande verhoging toe aan een solidariteitsprogramma voor door corona getroffen medewerkers.

Begin deze maand liet D’Ieteren in een corona-update weten de vooruitzichten voor 2020 in te trekken. Covid-19 zal een significante impact hebben op de resultaten van de groep, luidde het toen.

Over het dividend repte de familiale groep toen met geen woord. D’Ieteren boekte in 2019 uitstekende resultaten – de winst kwam zowat 40 procent hoger uit dan in 2018 – en verhoogde daarom het dividend van 1 tot 1,15 euro bruto.

De raad van bestuur heeft nu beslist om het dividend over 2019 stabiel te houden en de 0,15 euro extra per aandeel te gebruiken om een solidariteitsprogramma te lanceren. Dat programma is bedoeld voor werknemers van D’Ieteren ‘die problemen ondervinden als gevolg van de Covid 19-crisis’.

Volgens een berekening van De Tijd komt aldus 8,3 miljoen euro in het fonds terecht. Dat is echter geen eindpunt. Het fonds kan verder worden aangevuld met persoonlijke bijdragen van bestuurders, managers en medewerkers van de groep, zegt D’Ieteren in een persbericht.