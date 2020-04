D'Ieteren trekt jaarprognose in

Maandagavond stuurde de beursgenoteerde holding D'Ieteren de boodschap uit dat hij zijn jaarprognose intrekt. Bij de voorstelling van de jaarresultaten begin maart verwachtte D'Ieteren dat de aangepaste winst in 2020 met een kwart zou groeien. Die voorspelling kwam er na een topjaar van de autoglasdochter Belron, in België bekend van het merk Carglass.

D'Ieteren staat sterk onder druk door het coronavirus. De concessies en showrooms van de Belgische VW-invoerder zijn sinds 18 maart dicht. De naverkoop mag enkele dringende herstellingen uitvoeren. Carglass sloot zijn winkels in Italië, Frankrijk en Spanje en heeft minder werk in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de VS. De Italiaanse schriftjesmaker Moleskine, die ook deel uitmaakt van de groep, voelde eind januari al de impact toen Chinese leveranciers hun productie stillegden, al hervatten die in maart.