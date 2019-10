D'Ieteren verhoogt winstprognose opnieuw

Vorig jaar kwam dat groepsresultaat uit op 220,4 miljoen euro, na een aanpassing om het gedaalde belang in autoglazendochter Belron te weerspiegelen. Dat cijfer kwam ook al aan de bovenkant van de prognose uit. De opwaarts herziene verwachting heeft eveneens te maken met Belron en wel met de 'voortzetting van de zeer sterke prestatie van Belron in het derde kwartaal van 2019'. Belron is een van de vier takken van D'Ieteren. De andere zijn de invoer van auto's, de vastgoedpoot en de bekende schriftjesmaker Moleskine.