D'Ieteren versterkt greep op Belron

D'Ieteren versterkt zijn positie in Belron, de specialist in autoglasreparatie bekend via Carglass.

De Belgische holding D'ieteren verkocht twee jaar geleden een belang van 40 procent in Belron aan de private-equitygroep Clayton, Dubilier & Rice voor 620 miljoen euro en bezit nu 54,8 procent van de stemrechten van de specialist in voertuigbeglazing.

Zaterdag maakte D'Ieteren bekend dat het voor 150 miljoen euro preferente aandelen zonder stemrecht in Belron koopt van CD&R. Dit tegen boekwaarde. Daardoor versterkt D'Ieteren zijn aandeelhouderschap in Belron.

Volgens de directie van D'Ieteren onderstreept de transactie het lange termijn partnership dat het met Belron voor ogen heeft en moet dit de Belgische holding in staat stellen om op termijn een participatie van minstens 50 procent in Belron te behouden.

Goudhaantje

Belron mag gerust het goudhaantje van de groep worden genoemd. Het bedrijf boven het Carglass-merk is wereldleider in de herstelling van vervanging van autoruiten en heeft dankzij zij het vierletterwoord ADAS (advanced driver-assistance) gouden jaren voor de boeg.

ADAS is een verzamelnaam voor een groeiend arsenaal gesofistikeerde rijhulp- en veiligheidssystemen in nieuwe auto's. Bij elke vervanging van ruiten moeten die sensoren, radars en camera's opnieuw worden gekalibreerd en daar is specialistenwerk voor nodig én veel investeringen. Kleine spelers hebben vaak onvoldoende diepe buidels om die technologische markt actief te blijven volgen. Vanaf 2022 moeten alle personenwagens met ADAS worden uitgerust.

Belron boekte in 2018 3,8 miljard euro omzet en 225 miljoen euro bedrijfswinst.