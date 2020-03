D'Ieteren zet CEO Moleskine aan de deur

De goede cijfers waren grotendeels te danken aan de ‘uitmuntende prestaties’ van Belron. De autoglashersteller, bekend van het merk Carglass, zag zijn omzet 10 procent groeien, grotendeels in de VS.

De holding D’Ieteren kijkt terug op een uitstekend 2019. Het beursgenoteerde bedrijf boekte een gecombineerd aangepast resultaat van 300 miljoen euro, goed voor een winstjump van 40 procent.

De goede cijfers waren grotendeels te danken aan de ‘uitmuntende prestaties’ van Belron. De autoglashersteller, bekend van het merk Carglass, zag zijn omzet 10 procent groeien, grotendeels in de VS. Het aangepaste operationeel resultaat ging liefst 85 procent omhoog tot 400 miljoen euro.

Het geheim van Belron zijn de ‘callibraties’. Omdat autoruiten almaar meer sensoren en camera’s bevatten, moet het bedrijf die bij elke voorruitherstelling opnieuw instellen. Belron voerde vorig jaar 875.000 callibraties uit, meer dan dubbel zoveel als een jaar eerder. De operatie is een goudmijn voor Belron. Voorlopig voert het bedrijf de callibraties nog altijd maar uit bij 11 procent van de herstelde auto’s. Dat aandeel moet dit jaar al tot 15 procent stijgen.

Moleskine

Bij het kleine Moleskine staan de lichten daarentegen op rood. De omzet van de Italiaanse schriftjesmaker ging vorig jaar 6 procent omlaag, de operationele winst daalde 35 procent. ‘Moleskine was een ontgoocheling in 2019’, erkende CEO Francis Deprez. ‘Het enige positieve punt is dat de vrije kasstroom er is verhoogd.’

Moleskine kampte met twee grote problemen. De Europese B2B-verkoop van bedrijven die hun klanten schriftjes cadeau doen, kreeg klappen. In de VS deed de groothandel het slecht. Bovendien had het Italiaanse merk last van de invoertaks van de Amerikaanse president Donald Trump. Die kostte Moleskine vorig jaar 2 miljoen dollar.

D’Ieteren nam intussen maatregelen. CEO Lorenzo Viglione, die het bedrijf sinds 2017 leidt, blijkt in november opzijgezet te zijn. De nieuwe CEO, van wie D’Ieteren de naam nog niet prijsgaf, begint in april.

Door de slechte resultaten besloot D’Ieteren vorig jaar een waardevermindering van 102,3 miljoen euro te boeken op Moleskine. Dat is erg pijnlijk omdat voormalig CEO Axel Miller in 2016 meer dan een half miljard euro betaalde voor het bedrijf. De dure overnameprooi ging vorig jaar netto bijna 100 miljoen euro in het rood.

CEO Deprez bevestigde niettemin zijn geloof in Moleskine. ‘In 2017 en 2018 kenden we een mooie groei. Maar in 2019 is die groeimachine gestopt. Daarom zijn we ontgoocheld.’

Volgens Deprez moet Moleskine meer focussen ‘in plaats van te veel half en half te doen’. ‘Vroeger leverde Moleskine vooral aan de groothandel. Nu verkopen ze ook schriftjes in eigen winkels en online. Maar in die 77 winkels verdienen we nog geen geld. Hetzelfde verhaal bij de e-commerce. Als ik iets online probeer te boeken bij Moleskine, ben ik gefrustreerd dat het niet goed loopt. Dat is geen verwijt, maar ze hebben de competentie niet om dat op een goede manier aan te pakken.’

Dividend

D’Ieteren besliste zijn dividend op te trekken. Aandeelhouders krijgen voor 2019 1,15 euro bruto per aandeel, tegenover 1 euro een jaar eerder. Gelet op de forse afboeking op Moleskine is dat bijna de integrale nettowinst van 64,5 miljoen euro of 1,18 euro per aandeel.

Ook de vooruitzichten van het bedrijf zijn goed. D’Ieteren verwacht dat de aangepaste winst in 2020 nog eens 25 procent groeit. ‘Dat houdt geen rekening met het coronavirus maar daarvan voelen we voorlopig geen impact’, zei Deprez.