DAF Trucks verlaagt productie in Kempen

Vanaf 1 juli verlaagt de productie opnieuw, van 220 trucks per dag naar 200. DAF produceert de trucks in Eindhoven en in het Britse Leyland terwijl de fabriek in Oevel/Westerlo de assen en cabines maakt. Door de aanpassing van de productie verdwijnen in Eindhoven 150 uitzendkrachten en in Oevel 135.