Daimler schikt gesjoemel voor 2 miljard dollar

De moedergroep van Mercedes-Benz betaalt Washington een stevige boete en vergoedt 250.000 kopers van een sjoemeldiesel.

Nieuwe episode in het dieselschandaal. Daimler trekt in de VS 2,2 miljard dollar (1,8 miljard euro) om met de Amerikaanse autoriteiten en de gedupeerde klanten een schikking te treffen.

Het merk met de ster betaalt 1,5 miljard dollar boete en zet 700 miljard dollar opzij voor de massaclaim van de kopers van 250.000 auto's en bestelwagens. De impact op de vrije kasstroom (vorig jaar 1,4 miljard euro) zal navenant zijn en wordt gespreid over drie jaar, waarvan het grootste deel in de komende twaalf maanden, zegt Daimler in het communiqué.

Het is niet de eerste keer dat CEO Ola Källenius diep in de buidel tast om dieselgate achter zich te laten. De teller stond al op ruim 4 miljard euro - onder meer door een fikse boete in Duitsland - en rondt nu met de Amerikaanse schikking de kaap van 6 miljard euro. De fikse kater deed de Zweedse topman al meermaals een winstalarm uitsturen.

De impact bij Daimler blijft niettemin klein bier in vergelijking met de boetedoening van landgenoot Volkswagen waar het dieselschandaal vijf jaar geleden voor het eerst aan het licht kwam. De factuur daar loopt inmiddels op tot meer dan 30 miljard euro.