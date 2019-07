Daimler stuurt vierde winstalarm in één jaar

De Duitse autobouwer Daimler komt opnieuw met tegenvallende resultaten voor de dag.

Dieter Zetsche, de legendarische besnorde topman van Daimler , gaf in mei de fakkel door aan zijn opvolger Ola Källenius. Maar de Zweed erft geen bedrijf in grandioze vorm. Källenius moest vrijdag opnieuw een winstalarm uitsturen.

De Duitse autobouwer achter Mercedes-Benz en Smart waarschuwt dat de bedrijfswinst (ebit) dit jaar 'significant' onder het niveau van vorig jaar zal uitkomen. In het tweede kwartaal slikte Daimler een bedrijfsverlies van liefst 1,6 miljard dollar. De tak Mercedes-Benz alleen maakte in het tweede kwartaal 700 miljoen euro bedrijfsverlies (ebit). De truckdivisie was wel rendabel met een positieve ebit van 700 miljoen euro.

Daimler verwijst naar hogere dieselgerelateerde kosten. Het Duitse ministerie van Verkeer verplichtte Mercedes meer dan 60.000 dieselwagens van het type GLK 220 terug te roepen. In de auto's zou verdachte software aangetroffen zijn, wat Daimler ontkent. De uitrol van nieuwe modellen komt dit jaar trager dan verwacht op gang. In het eerste halfjaar verkocht Mercedes 5 procent minder auto's dan een jaar eerder.

Vierde keer

Het is voor Daimler het vierde winstalarm in ruim een jaar. Midden juni waarschuwde de Duitse autoreus ook al dat de winst over 2019 zou tegenvallen. Naast het dieselschandaal verwees Daimler toen ook naar de slechte resultaten van de bestelwagentak Mercedes Vans, die het al langer moeilijk heeft.

In oktober motiveerde het moederbedrijf van Mercedes-Benz een winstalarm ook met extra kosten voor de afwikkeling van het dieselschandaal. Ook toen voorspelde het concern een bedrijfswinst die niet langer iets lager maar 'significant' onder het niveau van vorig jaar lag.

Het eerste winstalarm dat Daimler in juni 2018 uitstuurde, was dan weer te wijten aan de handelsoorlog tussen de VS en China. Daimler rekende daarom voor 2018 op een winstdaling, terwijl het amper twee maanden voordien nog bijzonder optimistisch was en de winstprognose had opgetrokken.