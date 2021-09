Daimler vreest meer ellende door chiptekorten

‘Onze verkoop in het derde kwartaal zal waarschijnlijk duidelijk onder die van het tweede kwartaal liggen’, zegt Daimler-CEO Ola Källenius in een interview met het vaktijdschrift Automobilwoche.

Net als alle andere autoproducenten worstelt Daimler al het hele jaar met chiptekorten . De coronapandemie verstoorde vorig jaar de chipproductie terwijl de lockdown en de opmars van thuiswerk de vraag naar elektronica en dus naar chips nog eens extra de hoogte in joegen. Daardoor viel de productie van nieuwe auto's stil.

In plaats van stilaan te verbeteren escaleert de toestand, stelt Källenius. Door de opflakkerende pandemie in Maleisië zijn enkele cruciale chipfabrieken tijdelijk gesloten, waardoor de tekorten verder oplopen. Tegelijk ontregelt corona geregeld de werking van belangrijke havens in Azië, waardoor de chips die wel gemaakt worden niet bij klanten geraken.