Daimler waarschuwt opnieuw voor tegenvallende winst

Terwijl het dieselschandaal de Mercedes-bouwer op kosten jaagt, draait de bestelwagenafdeling vierkant.

Het wordt een kwalijke gewoonte: een winstwaarschuwing van Daimler . De Duitse autoreus waarschuwt dat de winst over 2019 zal tegenvallen, het derde winstalarm in 12 maanden. De reden is het prijskaartje verbonden aan het dieselschandaal.

Overheidsonderzoeken naar en maatregelen om de uitstoot van dieselauto's te verminderen zullen de winst in het tweede kwartaal en heel 2019 met 'meerdere honderden miljoenen' drukken, waardoor de bedrijfswinst dit jaar 'in lijn met die van 2018' zal liggen. Het Duitse ministerie van Verkeer verplichtte Mercedes meer dan 60.000 dieselwagens van het type GLK 220 terug te roepen. In de auto's

Pro memorie: 2018 was al een dramatisch jaar voor de Mercedes-bouwer, met een bedrijfswinst die na twee waarschuwingen - in oktober en in juni - met bijna een kwart kromp naar 11,1 miljard euro. Daimler voert de terugroepactie uit, maar ontkent dat er sjoemelsoftware in de wagens zit.

Bestelwagens

Diesel is overigens niet het enige probleem. De bestelwagenafdeling Mercedes Vans heeft het moeilijk, onder meer door productieproblemen in Brazili√ę. De afdeling dook over het eerste kwartaal in het rood en dat zal nu ook voor heel 2019 het geval zijn, met een marge tussen minus 2 en minus 4 procent.

De waarschuwing is meteen een eerste opdoffer voor de nieuwe CEO Ola Kallenius, die dit voorjaar de legendarische Dieter Zetsche opvolgde.

De Europese autosector beleeft zware tijden, door een combinatie van teruglopende verkopen, handelsoorlogen, nieuwe Europese milieunormen en de sneller dan verwachte opmars van elektrische auto's. Daardoor is de sector nu samen met banken zowat de minst geliefde bij beleggers, met een waardering die op recessieniveaus zit.