Daimler zet mee schouders onder batterijfabrieken

Daimler stapt voor 33 procent in het kapitaal van Automotive Cells Company (ACC), een initiatief van de autogroep Stellantis en de energiegroep TotalEnergies. Volgend jaar denkt de groep zo'n 500 miljoen euro te investeren in het project. De totale investering zal onder de 1 miljard euro blijven, denkt het bedrijf.

Het doel van ACC is gigafabrieken neer te poten in Frankrijk en Duitsland met tegen het einde van het decennium een capaciteit van 120 Gigawatt per uur (GWh). Die fabrieken moeten de batterijcellen produceren waar autobatterijen op draaien. Die productie zit voorlopig nog in Azië geconcentreerd.

Omslag

ACC heeft een totale financieringsnood van zo'n 7 miljard euro. 1,3 miljard euro daarvan is al verzekerd via Franse en Duitse subsidies. De bouw van de eerste fabriek van ACC gaat in 2023 van start in het Franse Douvrin. In 2025 komt daar een Duitse fabriek bij, in Kaiserslautern.