Dans rond restanten van Van Hool gaat van start

Een rendabele trailerdivisie en een aantrekkelijke joint venture voor touringcars in de Verenigde Staten, dat zijn met voorsprong de aantrekkelijkste onderdelen van Van Hool na een faillissement.

Nu een faillissement van Van Hool onafwendbaar is en de busbouwer uit Koningshooikt op derde paasdag de boeken neerlegt, is de interesse in de overname van delen van het bedrijf aanzienlijk. Verlost van de schuldenberg van 300 miljoen euro, een aanzienlijk sociaal passief en het vastgeroeste conflict tussen de takken van de aandeelhoudersfamilie Van Hool, hebben zich al drie kandidaten gemeld.

De enige uitgesproken kandidaat voor de overname van een deel van Van Hool is Guido Dumarey. De serieondernemer heeft bakken ervaring in de maakindustrie en denkt - in tegenstelling tot het reddingsplan van crisismanager en co-CEO Marc Zwaaneveld - dat het mogelijk is ook in Koningshooikt rendabel bussen te blijven produceren.

Hoewel cruciale details zoals de financiering van het reddingsplan van Dumarey nog onbekend zijn, denkt de bedrijvendokter Van Hool door een verregaande standaardisatie van het bussenaanbod ‘vanaf dag één’ rendabel te kunnen maken. Om dat te bereiken moet vooral het mes gaan in het aantal kantoorjobs. ‘Bureaus produceren geen bussen’, stelt Dumarey. Van de 2.500 jobs in Koningshooikt denkt hij er 1.800 te kunnen redden.

In nevelen gehuld

Van Hools crisismanager Zwaaneveld zei dinsdag in De Standaard dat het Nederlandse industriële conglomeraat VDL, samen met een ander buitenlands bedrijf, in de running is om zich na het faillissement over een of meerdere onderdelen van Van Hool te ontfermen. Met wie VDL samen optrekt, blijft vooralsnog in nevelen gehuld.

VDL overkoepelt meer dan honderd industriële bedrijven. Het boekt in 19 landen met ruim 16.000 werknemers een omzet van bijna 6 miljard euro. Een deel daarvan is afkomstig van de busbouwdivisie VDL Bus & Coach, met productievestigingen in onder meer Roeselare en het Nederlandse Valkenswaard en Heerenveen.

Bijna elke kandidaat die interesse heeft in de restanten van Van Hool zal daarvoor moeten overleggen met de familie Van Hool.

Het bedrijf heeft in Roeselare nog maar begin dit jaar een gloednieuwe fabriek in gebruik genomen die op termijn minstens 800 elektrische bussen per jaar moet kunnen maken. Volgens VDL is het ‘de modernste busfabriek van Europa’.

Een woordvoerder van VDL wilde dinsdag de interesse in onderdelen van Van Hool noch bevestigen noch ontkennen. ‘Wij gaan nooit inhoudelijk in op dat soort vragen.’ Het is ook niet duidelijk in welke onderdelen VDL eventueel geïnteresseerd is. Net als Van Hool bouwt VDL zowel stadsbussen als touringcars.

Van Hools divisie Industriële Voertuigen, die trailers en tankcontainers maakt, geldt als de rendabelste tak van het bedrijf en zou volgens analisten goed passen in het brede palet van industriële dochterbedrijven van VDL. Maar in tegenstelling tot de vijf grote klassieke busbouwers in Europa kan VDL niet terugvallen op de kennis op het gebied van motoren, batterijtechnologie, onderstellen en aandrijvingen van de vrachtwagendivisies.

Vliegende start

Minstens even interessant voor VDL zijn wellicht de Amerikaanse touringcar-activiteiten van Van Hool. Samen met de lokale busbouwer ABC maakt Van Hool nu nog touringcars in de VS. Die hebben een uitstekend imago, en dat leverde onder meer prestigieuze opdrachten op van Silicon Valley-bedrijven als Apple en Facebook die hun werknemers graag met een luxueuze touringcar naar het kantoor brengen. VDL Bus & Coach is nog niet op de grote Amerikaanse touringcarmarkt aanwezig. Via de Van Hool-joint venture zou het meteen een vliegende start maken.

Maar bijna elke kandidaat die interesse heeft in de restanten van Van Hool zal daarvoor moeten overleggen met de familie Van Hool. Een aanzienlijk deel van de gronden en de gebouwen van het bedrijf zitten bij het familiale vehikel Immoroc en zijn daardoor niet betrokken bij het faillissement van Van Hool.

Alleen de gronden van het hoofdkantoor en de aanpalende assemblagehal voor bussen vielen onder Van Hool en dus onder het faillissement. De hallen waarin de divisie Industriële Voertuigen is ondergebracht, staan op grond van Immoroc.