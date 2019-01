De Antwerpenaar die verliefd werd op de parking

Als CEO van de Duitse parkeerreus Apcoa bereidt Philippe Op de Beeck zich voor op autovrije steden, dieselverboden en zelfrijdende wagens. Hij is echter optimistisch over de toekomst van parkings. ‘Er komen alleen maar auto’s bij.’

Een uitvergrote foto van de Scheldekaaien in Antwerpen hangt prominent in het kantoor van Philippe Op de Beeck. Vanuit een anoniem gebouw naast de grauwe luchthaven van Stuttgart leidt de Antwerpenaar de 5.000 werknemers van Apcoa, een bedrijf dat parkeergarages uitbaat en straatparkings controleert in 13 landen waaronder België. ‘Alles buiten Antwerpen is parking, hé’, grapt de (Antwerpse) fotografe.

Parkeren heeft een negatief imago, dat klopt. Maar mochten parkings te duur zijn, zouden ze leegstaan. Philippe Op de Beeck CEO Apcoa

Na een lange internationale carrière plukte het durfkapitaalfonds Centerbridge, dat Apcoa in 2014 overnam, Op de Beeck twee jaar geleden weg uit Singapore. De Belg was er bij Compass Group, een cateringbedrijf met meer dan 550.000 werknemers, verantwoordelijk voor de activiteiten in Asia-Pacific.

Op de Beeck, die België verliet in 1993, hapte niet meteen toe. ‘Mijn ambitie was om CEO te worden’, vertelt de nuchtere vijftiger. ‘Ik wilde ook graag terugkeren naar een eigenaar in de private equity. Twee keer: check, maar pas na het vijfde gesprek vertelde de headhunter voor welke sector hij iemand zocht. Oei, parkings, dat leek me nogal saai. Mensen rijden binnen zonder na te denken en betalen aan de automaat. Wat kun je in zo’n sector nog bewegen?’ Op de Beeck moest zijn beeld snel bijstellen. ‘Dit blijkt de spannendste sector waar ik ooit in heb gewerkt.’

Bio Philippe Op de Beeck Philippe Op de Beeck (56) is sinds 2016 CEO van Apcoa. Voordien werkte hij bij Compass Group (catering), Gate Group (toeleverancier luchtvaart), het automatiseringsbedrijf Swisslog, de bank RCI van Renault, het leasebedrijf Axus, de autoverhuurder Hertz en Unilever. Hij woont in Zürich.

Wat is er zo spannend aan een parking?



Philippe Op de Beeck: ‘Parkings zijn het eindpunt van de mobiliteit. Iedereen komt er om daarna iets anders te doen. Apcoa beheert parkings aan spoorwegen, luchthavens, ziekenhuizen, universiteiten, shoppingcenters en stadscentra. Wij zijn actief in alle mogelijke sectoren, maar wij zijn nooit eigenaars van de parking. 50 procent van alle parkeergarages in Europa wordt nog beheerd door de eigenaar, zoals banken, vastgoedgroepen of shoppingcenters. Wij bieden aan op lange termijn het beheer van hun parking over te nemen. Zij krijgen daarvoor een gegarandeerde huur en een hogere omzet en zien hun vastgoed in waarde stijgen. Wij hoeven geen 50 miljoen euro te investeren in een nieuwe parking en hebben een hogere return on investment.’

Veel steden willen auto’s uit het centrum weren. Vormt dat geen bedreiging voor u?

Op de Beeck: ‘Dat is net een groeimogelijkheid voor ons. Steden willen bovengronds parkeren onaantrekkelijker maken omdat het lelijk is en vloeiend verkeer hindert. Het aantal beschikbare plaatsen op straat zal verder dalen. Dat is goed als die plaatsen in ondergrondse parkings gecompenseerd worden. De oplossing is om meer parkings buiten de stad te bouwen. Het parkeeraanbod blijft dus stabiel, maar verlegt zich naar andere gebieden. Zo mogen wij 2.000 nieuwe plaatsen uitbaten in de nieuwe park & rides rond Brussel. Het Brussels Gewest plant de komende jaren nog 8.000 extra plaatsen voor pendelaars.’

Populair zijn parkings niet. Veel mensen vinden ze te duur.

Op de Beeck: ‘Parkeren heeft een negatief imago, dat klopt. Sinds ik hier CEO ben, betaal ik mijn parkeergeld veel gedisciplineerder (lacht). Parkings zijn misschien duur, maar ook schaars. Mochten parkings te duur zijn, zouden ze leegstaan. Ook parkeerplaatsen in garages zullen voortdurend duurder worden. In veel steden zijn de straattarieven nu vaak te goedkoop. In Berlijn kun je bijvoorbeeld nog altijd gratis bovengronds parkeren. Steden zoals Amsterdam beseffen dat ze met hun parkeerbeleid een hefboom in handen hebben om de auto’s uit de stad te houden. Door de digitalisering zijn mensen ook bereid om meer te betalen.’

Hoe bedoelt u?

Op de Beeck: ‘In Scandinavië baten wij parkings uit waar je zelfs niet meer cash kunt betalen. Daar herkennen onze camera’s nummerplaten en loopt de betaling automatisch via de app. Dat is zo’n plezant gevoel: je komt aan en de slagboom gaat automatisch open. De snelheid van de digitalisering verschilt wel erg per land. In Duitsland wordt in 70 procent van de parking nog cash betaald.’

Profiel Apcoa Parking Group Apcoa Parking Group is opgericht in Ohio in 1947 onder de naam Airport Parking Corporation Of America (APCOA). Na meerdere overnames is het bedrijf sinds 2014 in handen van het Amerikaanse durfkapitaalfonds Centerbridge Partners. Het beheert 1,4 miljoen parkeerplaatsen op 9.000 locaties. In België baat Apcoa een reeks garages uit in Antwerpen en Brussel en controleert het bedrijf betalend straatparkeren in Antwerpen, Leuven, Tienen en Vilvoorde. > Actief in: 13 landen. Duitslandis goed voor een derde van deomzet, België voor 5 procent. > Hoofdzetel: Stuttgart > Eigen omzet: 680 miljoen euro(en 500 miljoen in beheer) > Winst (ebitda): 75 miljoen euro (verwachting 2018) > Aantal werknemers: 5.000

Zal de zelfrijdende auto uw parkeergarages nog binnenrijden?

Op de Beeck: ‘De zelfrijdende auto zal alleen tot meer auto’s en meer verkeer leiden. Kijk naar Londen: sinds de invoering van de ‘congestion charge’ (stadstol, red.) is het aantal privéauto’s gedaald. Het aantal taxi’s en Ubers, die geen tol betalen, is met 60 procent gestegen. Men beweert al lang dat de helft van de auto’s in de toekomst verdwijnt. Dan is Duitsland failliet!’

‘Als je vandaag in Antwerpen woont en in Brussel werkt, kun je onderweg niets doen in de auto. In de autonome auto kun je die tijd anders invullen, maar mensen zullen er niet werken. Ik vlieg veel en ik zie in het vliegtuig bijna niemand werken. Mensen lezen de krant, slapen of drinken koffie. Daarom zullen autonome auto’s net groter en gepersonaliseerder worden, met een eigen espressomachine.’

‘De prijszetting zal een grote rol spelen. Onlangs bezocht ik mijn twee kinderen, die in Londen wonen. Ze betaalden 2,80 pond om 20 minuten met twee anderen een taxirit te delen. Wie wil bij zulke prijzen nog in de winter met 50 mensen in een bus zitten? Deelmodellen zoals Uber met chauffeur zijn nu al zo goedkoop. Als dat zo blijft, zullen meer mensen van het openbaar vervoer overschakelen naar de auto. Dat zal het autoverkeer in de stad verder doen stijgen.’

Hoe ziet een parking er binnen 20 jaar uit?

Op de Beeck: ‘Er zullen nog heel veel auto’s zijn. Parkings worden mobiliteitshubs. In onze garages hebben wij al ‘delivery walls’ van Amazon. Volvo werkt aan een systeem waarbij pakjes met een code in de koffer geleverd kunnen worden. Bij onze aandeelhouder in Londen lopen de maaltijdkoeriers van Deliveroo en Uber ’s middags de hele tijd binnen en buiten. Hun eten moet warm zijn en binnen 20 minuten geleverd. Daarvoor kunnen parkings omgebouwd worden in mobiele keukens. Die zaken zullen meer en meer in parkings plaatsvinden.’

U werkte al voor een autoverhuurder, een leasebedrijf, een bank, een automatiseringsbedrijf en een cateringbedrijf. U bent wel een jobhopper.

Op de Beeck: ‘Daar ben ik het niet mee eens. Als je om de twee jaar verandert, ben je een jobhopper. Ik ben één keer na tien maanden weggegaan (bij de bank van autobouwer Renault, red.). Dat was een verkeerde carrièrekeuze. Ik verander om de vier tot zes jaar van job. In vier jaar kun je veel bereiken. Je moet elke keer wel een nieuwe sector doorgronden en zeer flexibel zijn. Ik heb een ongewone carrière gehad, die niet iedereen aan te raden valt. De rode draad zijn distributiebedrijven met veel locaties, lokale service, en zowel bedrijfs- als particuliere klanten.’

Waarom wilde u zo graag CEO worden?

Op de Beeck: ‘Bij mijn vorige werkgever in Singapore was ik verantwoordelijk voor 3 miljard omzet en 85.000 werknemers. Het was een zeer spannende tijd en alles draaide om groei, groei, groei. Als ik daar nu aan terugdenk: dat was easy! De strategie, overnames, hr-beleid: al die beslissingen worden voor je genomen en voer je gewoon uit. Bij Apcoa is alles veel kleiner, maar de verantwoordelijkheid als CEO is groter. De functie creëert ook veel verwachtingen en druk. Werknemers en investeerders zoeken antwoorden op alle vragen die u mij nu ook stelt.’

Miljoenenfraude in Antwerpen? ‘Part of the game’ Drie maanden nadat Philippe Op de Beeck CEO van Apcoa was geworden, kwam in Antwerpen een grootschalige fraude boven water. Een topmedewerker haalde jarenlang kleingeld uit parkeerautomaten en stortte de opbrengst op zijn eigen bankrekening. De schade is opgelopen tot 4,6 miljoen euro. ‘Er is geen enkel bedrijf waar ik geen grote fraude heb meegemaakt’, zegt Op de Beeck over het incident. ‘Misschien komt 1 procent van de fraudegevallen in de pers. Bij banken gaat het snel over miljarden. Fraude spreekt altijd tot de verbeelding. De bewuste werknemers zijn vaak goed in hun job omdat ze anders hun inkomsten uit de fraude kwijtraken. Onze medewerker is gepakt door de digitalisering. Hij resette de parkeerautomaat, dat is vandaag nog maar met een beperkt aantal machines mogelijk.’ ‘Dit voorval heeft niets met het professionalisme van Apcoa te maken. Fraude is part of the game. Ik geef toe: achteraf is het altijd simpel. Bij ons ging het zelfs met cash. Ik daag elke bedrijfsleider van een multinational uit om in De Tijd te vertellen dat die nog nooit fraude heeft meegemaakt.’