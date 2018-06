De Dyson van de versnellingsbakken

Al ruim twintig jaar werkt Filip De Mazière aan de ontwikkeling van een milieuvriendelijke versnellingsbak. Een doorbraak lijkt nu in zicht. ‘Iets disruptiefs in de markt zetten is niet evident.’

‘We zijn er dag en nacht mee bezig. Zelfs in bed. Op zaterdagvoormiddag ontspannen we na het ontbijt even met De Tijd en lossen we het kruiswoordraadsel op. Maar dan gaan we weer door. Onze kinderen - een tweeling van 22 jaar - verbieden ons om aan tafel nog over Mazaro te spreken.’

Stalen wielen zonder riem Een klassieke transmissie, zowel een manuele als een automatische, brengt in stappen het vermogen van de motor over naar de wielen. Met een voelbare overgang tussen de verschillende versnellingen, waardoor de motor niet optimaal wordt benut. ‘Ons automatisch transmissiesysteem werkt niet in stappen en ziet er totaal anders uit’, zegt Filip De Mazière van Mazaro. ‘Het weegt gemiddeld 60 kilogram, is 60 centimeter lang en heeft geen tandwielen, geen koppeling, geen koppelomvormer, geen riem en geen zuigerveren. Een model voor een stadsbus is compacter dan een automaat en weegt 100 kg minder. Het vermogen van de motor wordt overgebracht door stalen wielen die over elkaar rollen. Door hun mathematisch perfecte vorm slippen ze niet, waardoor het motorvermogen heel efficiënt naar de wielen gaat. Er is geen ontkoppelingsmechanisme nodig. Als de motor draait, kan het voertuig zelfs stilstaan op een helling zonder dat je de rem aantrekt. Onze transmissie is de eerste die een verbrandingsmotor altijd op zijn gunstigste verbruikscurve kan houden.’ De Mazière maakte prototypes voor een verbrandingsmotor en voor een elektrisch voertuig. ‘Onze transmissie is 15 procent compacter, wat een extra energiebesparing oplevert. Ze is bovendien volledig stil en 99 procent recycleerbaar.’

Caroline De Dijcker glimlacht als ze het vertelt. Haar man Filip De Mazière knikt. Wat ooit begon als een uit de hand gelopen hobby - de ontwikkeling van een transmissiesysteem als alternatief voor de ‘te veel energie verkwistende’ traditionele versnellingsbak - heeft de voorbije tien jaar hun leven beheerst.

‘Het begon als een denkoefening’, zegt De Mazière, die als ingenieur een kwarteeuw transmissies ontwikkelde voor Liebherr, CNH, McLaren en Ferrari. Onder meer bij Dana in Brugge en het Duitse Hörbiger, waar hij tot 2013 nog vier vijfde werkte.

‘Ik was ervan overtuigd dat een versnellingsbak veel efficiënter kon en begon eind jaren negentig met berekeningen en simulaties. In mijn vrije tijd, ’s avonds en in het weekend. Vaak tot diep in de nacht. Rond 2007 had ik een concept klaar en wilde ik het uitproberen. Ik kwam terecht bij het IWT (het Agentschap Innoveren en Ondernemen, red.) en stelde een businessplan op. Ik zou de engineering doen. Voor de productie zou ik een beroep doen op partners. In 2008 vroeg ik een patent aan. In 2009 hebben we Mazaro opgericht.’

‘De naam is een samenvoeging van onze namen’, zegt De Dijcker. Sinds 2012 verzorgt ze fulltime de marketing van Mazaro. ‘We bouwden een eerste prototype en een testbank aan UGent in Kortrijk en in 2010 stapte een privéaandeelhouder in. Ook wij staken er geld in. Voor een prototype heb je al snel 100.000 euro nodig.’

Mazaro testte zijn reversible variable transmission - RVT in het vakjargon - in een elektrische Nissan-truck van 3,5 ton. Het was een succes. Dat bewezen de officiële bevindingen van het engineering- en homologatiebedrijf Applus+ Idiada, die de familie deze week binnenkreeg.

‘De metingen van dat onafhankelijke bureau bevestigen officieel wat we zelf hadden berekend: dat je met onze versnellingsbak met dezelfde energie 17 procent verder rijdt dan met een klassiek transmissiesysteem. In voertuigen met een klassieke motor verwachten we een gelijkaardige efficiëntiewinst. We zijn dus 17 procent zuiniger en de CO2-uitstoot vermindert met een gelijkaardig percentage’, zegt De Mazière trots.

Stoppen en starten

Volgens hem rendeert zijn technologie het meest bij voertuigen die veel moeten stoppen en starten. ‘Voor een stadsbus is dat een besparing van ruim 5.000 euro per jaar en 16.000 ton minder CO2-uitstoot. De Lijn zou per jaar 16 miljoen euro uitsparen, mochten alle bussen met onze transmissie uitgerust zijn.’

Metingen bevestigen dat je met onze versnellingsbak 17 procent verder rijdt dan met een klassiek transmissiesysteem. Filip De Mazière, oprichter Mazaro

‘Op internationale symposia hoor je grote transmissiespecialisten pochen dat ze systemen ontwikkelen die 1 à 3 procent zuiniger zijn dan de klassieke automaat. Wij halen 17 procent’, vult De Dijcker aan. ‘We verwachten ook dat ons systeem 10 procent minder kost om te produceren.’

Volgens De Dijcker en De Mazière is de homologatie van Applus cruciaal voor de start van de productie. ‘In 2021 willen we beginnen.’ Over de locatie of met welke partner willen ze niet uitweiden.

De Dijcker: ‘We onderhandelen met meerdere industriële spelers. We gaan nu demosystemen ontwikkelen voor verschillende soorten voertuigen. Dat moeten we zelf doen. De voertuigenindustrie is heel enthousiast over ons project, maar wil zelf niet investeren. We hebben veel investeerders aangeschreven. Maar hun boodschap was altijd: toon maar dat je het zelf kan, bewijs dat de technologie werkt, stel een uitgebreid managementteam samen, zoek klanten en omzet en beloof ons aantrekkelijke dividenden binnen vijf jaar. Dat kan natuurlijk niet zonder vers kapitaal. Dat was het meest frustrerend: iedereen is onder de indruk, maar weinigen willen investeren.’

Voor de nieuwe demotests heeft Mazaro 1 à 1,5 miljoen euro nodig. De Dijcker: ‘Gelukkig hebben we de steun van Europa, dat tot nu toe 2 miljoen euro opzijzette voor ons. Met familie, het IWT en onze investeerder hebben we al ruim 2,4 miljoen euro geïnvesteerd.’ De Mazière: ‘Ooit zei iemand me dat de transmissie op de markt brengen lastiger zou zijn dan de ontwikkeling. Ik lachte hem weg. Nu weet ik dat hij gelijk heeft.’

Milieu en geld

‘Risicokapitaalverschaffers hadden geen interesse’, gaat De Dijcker voort. ‘Ze willen snel rendement en vallen voor apps en software. In de autowereld iets drastisch veranderen duurt makkelijk tien jaar. Transmissiebouwers engageren zich evenmin omdat ons systeem hun producten kan kannibaliseren. Sommige producenten van autocomponenten willen niet met ons in zee omdat ze onderdelen of riemen voor de klassieke versnellingsbak leveren en ze hun klanten niet willen beconcurreren.’

De Mazière: ‘Vaak is het ook begrijpelijk. Als hoofd research van een bedrijf met duizend ingenieurs is het moeilijk om tegen je CEO te zeggen: we gaan nu een systeem gebruiken dat is ontwikkeld door een bedrijf van drie mensen. Ze zien het liever in hun eigen bedrijf ontwikkeld.’

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Was het milieu-aspect geen troef? ‘Iedereen wil wel iets doen voor het milieu, maar zodra er geld mee gemoeid is, wordt het moeilijk’, zegt De Mazière. ‘We kunnen met ons systeem de airco in bussen veel efficiënter maken. Maar de aircoproducenten voelen zich bedreigd omdat ze dan kleinere toestellen moeten leveren.’

Toen vorig jaar lange gesprekken met Linamar, een grote Canadese tandwielproducent, afsprongen, zaten De Dijcker de De Mazière in zak en as. ‘Het was een zware klap. We hadden er jaren aan gewerkt. De groep ging voor ons onder licentie produceren. Maar toen we vroegen 400.000 euro mee te investeren in de demoversies, haakte ze af. Meteen verloren we ook de klant waarvoor we zouden produceren én 3 miljoen euro beloofde Europese subsidies.’

De Dijcker: ‘Dat Canadees bedrijf kreeg nota bene 110 miljoen dollar overheidssteun om te investeren in innovatieve aandrijfsystemen.’

Of ze al gesprekken hebben gehad met Punch Powertrain of met de Belgische zakenman en ex-Punch-topman Guido Dumarey die in versnellingsbakken actief zijn? ‘We hebben de Franse fabriek van Dumarey bezocht en hebben veel respect voor wat hij doet. Hij weet dat we bestaan, net als alle andere specialisten in de sector. Met wie we onderhandelen, kunnen we niet zeggen. Het zijn internationale spelers die in verschillende werelddelen actief zijn.’

De Mazière hoopt voor zijn nieuwe tests - voor elk type voertuig is een nieuwe demo nodig - een beroep te kunnen doen op demovoertuigen van een truck- of busbouwer. Hij vertrouwt erop dat de industriële bedrijven die zich voor de productie engageerden, met geld voor de demoversies over de brug komen .

Nutsvoertuigen

De Dijcker: ‘We gaan de stad Gent vragen of ze een logistiek voertuig ter beschikking hebben waarin we ons systeem kunnen inbouwen. De markt voor ons systeem is sowieso wereldwijd. Maar we mikken in een eerste fase vooral op nutsvoertuigen: stadsbussen, bestelwagens, vuilniswagens, tractoren. Daar spelen milieu en zuinigheid een steeds grotere rol. We hebben in het huidige stadium geen honderd klanten nodig. Met drie modellen hebben we de handen vol.’

‘De overtuiging dat de technologie werkt en dat die een relevante impact zal hebben op het milieu, deed ons volhouden’, zegt De Dijcker. ‘We zijn doorzetters. Veel uitvinders hebben zwarte sneeuw gezien. Iets disruptiefs in de markt zetten is niet evident. Dyson had het niet makkelijk om zijn stofzuiger zonder zak te lanceren. De Fransman Lepelletier vond een nieuwe combinatie van planetaire tandwielen uit voor automatische transmissies. Het duurde jaren voor de industrie zijn technologie toepaste. Nu heeft elke transmissieproducent ze overgenomen.’