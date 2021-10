‘De Zoute Grand Prix voelt als op reis gaan in eigen land'

8.500 flessen champagne, 225 deelnemers en de veiling van een zilvergrijze Bugatti EB 110 Supersport uit 1994 (verwachte opbrengst: 2,5 miljoen). Dat moet de Zoute Grand Prix zijn. Drie deelnemers vertellen over de meest mondaine rally in eigen land.

'De deelnemers vormen één grote familie'

Hét oldtimerevent van het jaar. Zo omschrijft Koenraad Stockman de Zoute Grand Prix, waaraan meer dan tweehonderd wagens deelnemen. ‘Ik rijd ongeveer tien rally’s per jaar, maar niets valt te vergelijken met de rally in Knokke’, zegt hij stellig. ‘Dit is veruit de beste organisatie. Als het over evenementen voor oldtimers gaat, is dit de crème de la crème.’

Schermvullende weergave Koenraad Stockman

Nochtans is het pas de eerste keer dat de 44-jarige West-Vlaming erbij is als piloot. ‘Maar de Grand Prix stond al heel lang op mijn verlanglijstje’, zegt Stockman, die vorig jaar deelnam aan de private corona-editie en afgelopen zomer aan de Generations Rally van dezelfde organisatie. Daarbij nemen autoliefhebbers een familielid op sleeptouw. ‘Ik heb samen met mijn 14-jarige zoon meegereden. Hij is een fervent liefhebber van de paardensport, al probeer ik de liefde voor auto’s op die manier wat aan te wakkeren.’

Als CEO van Engi Talents stuurt Stockman meer dan 250 ingenieurs - ENGI’neers - aan, die op tijdelijke basis in de industrie aan de slag zijn. Uitblazen van het drukke werkleven doet hij het liefst in een van de wagens van zijn collectie Porsches. ‘Hoewel, uitblazen is dat niet echt. Je mag de deelname aan zo’n rally niet onderschatten, want 250 kilometer in een dag rijden is best intensief.’

‘Tijdens een rally moet je heel erg op je snelheid letten. Te traag is niet goed, te snel is al helemaal uit den boze. Als je ergens opgehouden wordt, moet je een beetje tijd inhalen zonder de snelheids- limiet te overschrijden’, vervolgt Stockman, die het misverstand uit de wereld wil helpen dat alle deelnemers kicken op speed. ‘We zijn echt geen snelheidsduivels. Integendeel, de organisatie straft dat af.’

Voor Stockman draait het weekend bovenal rond ‘leute’ en sfeer. ‘Met de deelnemers vormen we een grote familie. We komen hier allemaal met een gemeenschappelijke passie: de auto. Iedereen is zeer aanspreekbaar en het is geen hoogdravend gedoe. Je raakt automatisch aan de praat met nieuwe mensen en vaak houden we contact. Zelf heb ik al enkele hechte vriendschappen aan de rally overgehouden.’

'Het voelt als op reis gaan in eigen land'

Bij de honderden deelnemers aan de Zoute Grand Prix zitten ook jongeren. De 25-jarige Victor Mortreu neemt deel met zijn jeugdvriend Henry Vindevogel (26), de zoon van de West-Vlaamse serieondernemer Yvan Vindevogel. ‘In principe ging ik de rally met mijn moeder doen, net als Henry. Maar de mama’s zijn ook vriendinnen, dus hebben we de switch gemaakt’, glimlacht Mortreu, een notoire autoliefhebber die als copiloot voor Vindevogel fungeert.

Schermvullende weergave Henry Vindevogel en Victor Mortreu

Al van jongs af aan is Mortreu aanwezig in Knokke tijdens het tweede weekend van oktober. ‘Vroeger heb ik al eens een dag meegereden, nu doe ik voor het eerst het volledige weekend mee in een Porsche 912’, zegt de Gentenaar. ‘Ik ben vooral benieuwd naar het parcours, want de organisatie maakt daar altijd een pareltje van. Je hebt een weekend lang het gevoel dat je op reis gaat in eigen land. Met vrienden organiseren we ook al eens een kleinschalige rally met een roadbook, maar dat is een stuk minder professioneel.’

Behalve de exclusieve oldtimers, het uitgekiende parcours en de gezellige sfeer is er nog een aspect dat meespeelt: netwerken. Samen met zijn broer en enkele vrienden stampte Mortreu twee jaar geleden de start-up Just Russel uit de grond. Het bedrijfje produceert gepersonaliseerde honden- en kattenvoeding en levert die aan huis. ‘Als startende ondernemers is het een meerwaarde nieuwe mensen te leren kennen in een andere setting. De rally leent zich perfect voor een losse babbel over ondernemen.’

‘Je kan de Grand Prix een beetje vergelijken met de hondenwereld. Net zoals je op een baasje kan afstappen om even over de hond te praten, kan je dat ook bij auto- en oldtimerliefhebbers doen’, zegt Mortreu. ‘Dit weekend zitten veel ervaren ondernemers in Knokke. Ze zakken vaak af voor het plezier. Het is makkelijk ze even aan te spreken. Zo kan je contacten leggen die later van pas komen. Voor starters zoals wij is dat mooi meegenomen.’

'Het is een vaste afspraak met een goede vriend'

Als er een prijs voor de trouwste deelnemer van de Knokse rally zou bestaan, maakt Stéphane Sertang een grote kans om die te winnen. De 52-jarige topman van de Brabantse autoverdeler Ginion Group tekent al sinds de eerste editie in 2010 present op het oldtimerevenement. ‘Het is een vaste traditie’, zegt hij. ‘Ik vind het ongelofelijk fijn om mijn passie voor auto’s te delen met andere liefhebbers. De Grand Prix is daarvoor de uitgelezen plaats.’

Schermvullende weergave Stéphane Sertang

Sertang verschijnt dit weekend aan de start met een BMW 507 Roadster uit 1957. ‘Een elegante cabrio waarvan slechts 250 exemplaren gemaakt werden’, zegt hij over de wagen, die in de vorige eeuw gegeerd was bij gekroonde hoofden en filmsterren. Ook de Amerikaanse zanger Elvis Presley bezat er eentje. In het verleden nam Sertang al deel met een BMW 328 Roadster uit 1938, een ander iconisch model uit het gamma van de Duitse autobouwer.

‘Wat ik fijn vind aan de Zoute Rally is dat ik tijdens de ritten tijd heb om op het gemak wat bij te praten met mijn copiloot Alex, die een jarenlange vriend is. Al sinds de eerste editie nemen we samen deel, maar de jongste jaren hechten we geen belang meer aan het klassement. Onze deelname draait rond de fijne momenten in de wagen. Omdat ons leven al zo druk is, hoeft het competitieve aspect voor ons niet.’

Voor de auto-ondernemer draait het weekend vooral rond beleving. ‘De organisatie slaagt er telkens in met een aantal fijne verrassingen te komen. We passeren vaak op plaatsen waar je anders met een oldtimer nooit zou komen, zoals het natuurgebied Het Zwin. Dat houdt de rally verfrissend en interessant.’