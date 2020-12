De elektrische hond in het kegelspel

Geconfronteerd met uitdager Tesla staan de gevestigde autobouwers voor een lastig dilemma: ook voluit de kaart van de elektrische wagens trekken of voor een belangrijk deel blijven leunen op hun vertrouwde activiteiten?

Aan de top van het Duitse autoconcern VW is een krachtmeting bezig. De inzet is de vraag hoe sterk het moet inzetten op het onderzoek naar, de ontwikkeling van en de bouw van elektrische wagens.

Aan de ene kant staat CEO Herbert Diess, een ingenieur gespecialiseerd in automatisering die carrière maakte bij BMW en met VW naar een hogere elektrische versnelling wil schakelen. Aan de andere kant staat vakbondsman Bernd Osterloh, de voorzitter de ondernemingsraad bij VW en leider van de sterke syndicale vertegenwoordiging in de Aufsichtsrat (raad van toezicht). Hij vreest dat de sterke inzet op elektrische wagens besparingen vergt in andere divisies, met effecten op de werkgelegenheid en het belang van de fabriek in Wolfsburg, de hoofdvestiging van VW. Dat is de grootste autofabriek ter wereld, er werken ongeveer 60.000 mensen.

De Aufsichtsrat gaf Diess deze week zijn steun voor diens strategie om de groep meer te oriënteren naar de bouw van elektrische wagens en voor de besparingen en herstructureringen die daarvoor nodig zijn. Osterloh kreeg de toezegging dat Wolfsburg de pioniersite wordt voor de productie van elektrische voertuigen, die meer geautomatiseerd kan worden dan de bouw van benzine- en dieselwagens. Versta: het kan met minder werknemers.

De autobouwers kunnen niet te brutaal worden aangepakt. Ze zijn belangrijk voor de economie, de uitvoer en de werkgelegenheid.

VW doet het niet zo slecht in elektrische wagens. In de Europese top tien van meest verkochte elektrische wagens in de eerste helft van dit jaar is VW aanwezig met drie modellen: de e-Golf (3), de Audi e-tron (6) en de VW e-up (10). In Duitsland voert VW de rangschikking aan, concurrenten BMW, Mercedes en Opel scoren slecht.

Maar het aandeel van elektrische wagens in de totale productie is bescheiden, ook bij VW. De Duitse krant Die Welt berekende dat de beurs op elke wagen die VW verkoopt een waarde van 1.500 dollar kleeft. Voor elke Tesla is dat 1,5 miljoen dollar. Een duizendvoud. Dat geeft aan hoe de beleggers de kansen inschatten van die twee bedrijven in de veranderende autowereld. Tesla bouwt overigens een Gigafactory in Berlijn, in de achtertuin van VW, waar vanaf 2022 de compacte Tesla Model Y gemaakt wordt.

Voor Tesla is het evident om voluit in te zetten op elektrische wagens. Het is zijn corebusiness. Voor VW en andere autobouwers ligt dat anders. De elektrische wagens zijn nog een nicheactiviteit, hun zwaartepunt ligt bij benzine- en dieselwagens. Dat is hun belangrijkste inkomstenbron, daar halen ze hun winst uit.

Innovator’s dilemma

De gevestigde autoconstructeurs zitten vast in wat de Amerikaanse managementprofessor Clayton Christensen het ‘innovator’s dilemma’ noemde. In de concurrentiestrijd met de andere autobouwers en om hun kopers tevreden te houden moeten ze hun producten beter maken. Voor hen betekent dat: hun motoren zuiniger maken, hun wagens veiliger, gemakkelijker te besturen en met meer comfort en elektronische snufjes voor bestuurders en passagiers. Daarnaast moeten ze, onder druk van de overheden, werk maken van het terugdringen van de vervuilende uitlaatgassen die auto’s uitstoten. Ze zien dat er een nieuwe technologie is om wagens elektrisch aan te drijven. Maar zulke auto’s zijn een pak duurder en minder in trek.

Daarbij komt het zigzagbeleid van de overheden. Via subsidies en fiscale gunsten proberen die de verkoop van elektrische wagens een duwtje te geven. Een ban op de verkoop van diesel- en benzinewagens wordt in het vooruitzicht gesteld. Parijs weert vanaf 2024 dieselwagens uit de stad, vanaf 2030 mogen ook benzinewagens er niet meer in. In België wil de regering-De Croo dat het voordelige statuut van de bedrijfswagens vanaf 2026 enkel geldt voor elektrische auto’s. Hoe moeten de autobouwers reageren op die kakofonie? De overheden staan geregeld op de rem, om het de autobouwers niet te lastig te maken. Die zijn belangrijk voor de economie, de uitvoer en voor de werkgelegenheid.

Rationeel hebben de gevestigde autobouwers, die niet over ongelimiteerde investeringsbudgetten beschikken, weinig redenen om voluit de kaart van de elektrische wagens te trekken. Dat zou een zware gok zijn met op de middellange termijn wellicht een significante negatieve impact op hun inkomsten en winsten. Is alles op elektrisch zetten de goede keuze op de langere termijn? Misschien, maar dan dient een moeilijke overgangsperiode overbrugd te worden.

Tesla kan het kegelspel winnen en de traditionele spelers van de baan duwen als die volgens de oude regels blijven spelen.

VW ziet dat probleem, maar worstelt met het dilemma en durft geen radicale keuze te maken. Tesla heeft dat dilemma niet. Het is de elektrische hond in het kegelspel. Voorlopig is die vrij onschadelijk, maar dat kan veranderen. Tesla kan het kegelspel winnen en de traditionele spelers van de baan duwen als die volgens de oude regels blijven spelen.