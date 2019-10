De glazen boterham van D'Ieteren

D’Ieteren bereikte dinsdag zijn hoogste beurskoers ooit én verhoogde zijn winstprognose. Met dank aan de glasherstellingsdochter Belron - bij ons bekend onder de merknaam Carglass - en het vierletterwoord ADAS.

De Belgische holding D’Ieteren verdient haar boterham met drie kernactiviteiten: de productie van luxeschriftjes (Moleskine), de invoer van auto’s (VW, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Porsche) en de herstelling en vervanging van autoruiten (Belron), waarin het wereldmarktleider is. In ons land is Belron bekend onder de merknaam Carglass. In het buitenland via de merken Autoglass, Lebeau, Speedyglass, O’Brien, Smith & Smith en Safelite, de Amerikaanse dochter die dit jaar in de VS haar grootste concurrent TruRoad Holdings overnam.

Profiel D’Ieteren Eigenaar van > D’Ieteren Auto, Belron, Moleskine, D’Ieteren Immo. Omzet (2018) > 7,4 miljard euro. Bedrijfsresultaat > 357 miljoen euro. Nettowinst > 182 miljoen euro. D’Ieteren verkocht in 2017 40 procent van Belron aan de Amerikaanse investeringsgroep Clayton, Dubilier & Rice voor 620 miljoen euro en houdt nog 54 procent over. Belron is actief in 35 landen en telt 17,8 miljoen klanten. Het was vorig jaar goed voor 3,8 miljard euro omzet en 225 miljoen euro bedrijfswinst.

De ‘glasdivisie’ Belron groeit als kool en presteerde in het eerste halfjaar beter dan verwacht. Ook het derde kwartaal was goed. Daarom verhoogde de directie gisteren andermaal haar winstverwachtingen. In mei zei de directie nog dat de winst van Belron dit jaar niet 30 maar 70 procent hoger zou liggen. Nu spreekt ze van een bijna verdubbeling. De bedrijfswinst van de volledige groep zal daardoor 35 procent hoger liggen dan in 2018. De beurskoers van D’Ieteren bereikte voor de bekendmaking, die nabeurs gebeurde, al een record.

De reden van het Belron-succes? De opkomst van de Advanced Driver Assistance Systems in de auto. ADAS is een verzamelnaam voor een groeiend arsenaal gesofisticeerde rijhulp- en veiligheidssystemen in nieuwe wagens. Die systemen maken intensief gebruik van camera’s, radars en sensoren. Een deel van de sensoren zit in de bumpers, achter de grille of aan de achterkant van de auto. Maar een groot deel is te vinden in of achter de voorruit. En dat is een goudmijn voor de ruitenhersteller Belron.

Lichtsensor

In de voor- en achterruit zitten verwarmingsdraden. Achter de voorruit zit een regensensor, een ontwasemingsensor en vaak ook een lichtsensor die de lichtintensiteit meet en de lichten ontsteekt als het begint te schemeren. Telkens als een ruit moet worden vervangen, moeten alle systemen opnieuw worden gekalibreerd of uitgelijnd. Anders werken ze niet meer of verkeerd.

Ruiten vervangen wordt dus steeds ingewikkelder en je hebt er meer apparatuur voor nodig. Dat doet de kassa van Belron rinkelen. In het eerste halfjaar stelde het 400.000 van die voorruitsensoren op punt, 120 procent meer dan het jaar voordien en bijna evenveel als over heel 2018. En dat aantal zal elk jaar stijgen. Aanvankelijk doken ADAS-systemen enkel op in de duurdere wagens. Ondertussen zijn ze gemeengoed geworden en vind je ze terug in de meeste nieuwe wagens. Vanaf 2022 zijn de autoconstructeurs verplicht auto’s in de EU standaard met ADAS uit te rusten.

Camera

Een derde van de nieuw verkochte auto’s heeft ondertussen een camera aan de bovenzijde van de voorruit om de omgeving in de gaten te houden. De toepassingsmogelijkheden van een camera zijn groter dan die van een sensor. De kosten zijn relatief laag.

Een camera speelt een belangrijke rol bij het maken van een noodstop, waarschuwt de bestuurder bij het onvrijwillig verlaten van de rijweg, verbetert het zicht bij nacht en helpt bij het parkeren, bij verkeersbord- en objectherkenning. Steeds meer auto’s hebben twee of zelfs meer camera’s aan boord. Ook de camera’s moeten na een vervanging van de autoruit minutieus worden scherpgesteld. En ook hier kan een kleine afwijking van de kalibratie grote gevolgen hebben voor de werking, en dus voor de veiligheid. Opnieuw meer werk voor Belron.

Nathalie Debruyne, analiste van het beurshuis Degroof Petercam, schatte de brutowinstmarge op elke kalibratiejob van Belron gisteren op meer dan 50 procent. Dat is dubbel zoveel als bij haar eerste berekeningen enkele maanden geleden. Ze verhoogde haar raming voor de winstbijdrage van Belron dit jaar met 16,5 procent en voor de volgende jaren met 37 procent. Tegen 2022 verwacht ze dat Belron een brutowinstmarge van 11,7 procent draait.