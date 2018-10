De man die Aston Martin naar de beurs bracht

CEO Andy Palmer keerde het succes van de Britse autobouwer, maar wordt daar voorlopig niet voor beloond door beleggers.

Britser dan Andy Palmer vind je ze niet. In zijn wagen - hij heeft de keuze uit zijn Aston Martin DB11 en een V8 Vantage van 1980 - brult de CEO van de Britse sportwagenbouwer mee met punk van eigen bodem zoals Joy Division (‘Love Will Tear Us Apart’) en Sex Pistols (‘Anarchy in the UK’).

Palmer is een kind van de West Midlands, de bakermat van de Britse auto-industrie. Hij rolde in de branche op zijn 16de, als leerjongen bij het Britse Automotive Products. Na zes jaar bij Austin Rover begon hij in 1991 bij het Japanse Nissan, waar hij het schopte tot chief planning officer en executive vice-president.

Bij Nissan stootte Palmer op het ‘Ghosn-plafond’, het besef dat Carlos Ghosn, de sterke man van Renault-Nissan, hem nooit tot CEO zou benoemen. ‘Als 20-jarige was het al mijn droom een autobouwer te leiden’, tekende Palmer ooit op. ‘Ik denk niet dat ik Ghosn ooit opgevolgd zou hebben.’

Palmers droom kwam toch uit in september 2014, als CEO van Aston Martin, dat in hem de geknipte man zag om het luxemerk weer gelijke tred te laten houden met Bentley, Ferrari en Porsche. ‘Het voelde aan als thuiskomen’, zei Palmer, die school liep op 8 kilometer van het Aston Martin-hoofdkwartier. ‘Een van mijn drijfveren was om ten minste één succesvolle Britse autobouwer te hebben.’

Schaarste cultiveren

Daar was Aston Martin bij zijn aantreden nog mijlenver van verwijderd. In 2013 draaide het iconische merk een verlies van 25 miljoen pond.

Palmer kon dat keren. Hij cultiveerde schaarste door weinig modellen uit te brengen, met wel een hoog prijskaartje. De prijzen blijven hoog, maar tegenwoordig komt wel elk jaar een nieuwe Aston Martin uit. Palmers mayonaise lijkt te pakken.

Na zes verliesjaren knoopte Aston Martin vorig jaar opnieuw aan met winst. Over de eerste jaarhelft van dit jaar stegen de omzet en de bedrijfswinst naar een recordpeil. Dit jaar moeten 6.200 à 6.400 auto’s van de band rollen, met een winstmarge van 23 procent.

Crazy rich Asians

Palmer steekt niet onder stoelen of banken dat de groei vooral moet komen van de ‘crazy rich Asians’, de snelgroeiende groep Aziatische multimiljonairs die graag en ostentatief het geld laten rollen. Met de beursgang in Londen van woensdag wil Palmer Ferrari achterna. Het auto-icoon uit Maranello zag sinds zijn intrede op Wall Street, in het najaar van 2015, dankzij het sterke groeipad en een consistent hoge winstmarge zijn koers bijna verdrievoudigen.

Ondanks het sterke halfjaarrapport van Aston Martin bleek de interesse van de beleggers eerder lauw. Terwijl Ferrari over een jarenlange staat van dienst beschikt, heeft Aston Martin nog alles te bewijzen en hebben de Britten nauwelijks voet aan de grond op de lucratieve Aziatische markt. De Britse zakenkrant Financial Times merkt ook fijntjes op dat Aston Martin in zijn 105-jarige geschiedenis al zeven keer bankroet ging.