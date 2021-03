De man die Volkswagen het elektrisch tijdperk binnenrijdt

Nu Volkswagen onder impuls van CEO Herbert Diess vol de kaart van het elektrisch offensief trekt, schakelt Europa's grootste autobouwer van paria tot beurslieveling.

‘Opgelet: dit is geen autopresentatie.' Met die mysterieuze tweet teasede Volkswagen-CEO Herbert Diess zijn volgers in de laatste rechte lijn naar de onthulling van het elektrisch offensief van de Duitse autobouwer maandag.

Diess, die pas in december zijn eerste Twitter-stappen zette, speelde leentjebuur bij rivaal en Twitter-icoon Elon Musk, met Tesla de pionier in elektrische auto’s. De topman van Europa’s grootste autobouwer hield woord. Hij focuste op zijn ambitieuze plannen voor batterijen en batterijmaterialen om van de Duitse autoreus de grootste producent van elektrische auto’s ter wereld te maken.

De komende negen jaar moeten alleen al in Europa zes nieuwe batterijfabrieken gebouwd worden om aan de groeiende behoefte aan accu’s voor e-auto’s van Volkswagen te voldoen. Volgens experts hét signaal dat VW de transitie naar elektrisch heel serieus neemt. Temeer omdat er ook een offensief volgt voor meer oplaadinfrastructuur, samen met onder meer de oliemaatschappijen BP en Enel.

Diess belooft dat VW dit jaar meer dan 1 miljoen hybride of volledig elektrische auto’s zal verkopen. Dat is ongeveer 10 procent van de jaarverkoop. Dat miljoen auto’s is ongeveer gelijk verdeeld tussen plug-inhybrides en volledig elektrische auto’s.

Op de beurs van Frankfurt beleefde het aandeel VW dinsdag zijn grootste dagklim sinds 2008. Het is van voor het dieselschandaal in 2015 geleden dat de koers zo hoog staat. Sinds november schoot de koers bijna 70 procent hoger.

Het heeft er alle schijn van dat Diess, in 2015 als de grote messias binnengehaald, de verwachtingen inlost. De Oostenrijker, die in München opgroeide, werkte lang bij concurrent BMW en verhuisde in 2015 naar Wolfsburg, de heimat van VW. Aanvankelijk werd Diess verantwoordelijk voor het merk Volkswagen.

Toen CEO Martin Winterkorn enkele maanden later weg moest in de nasleep van het dieselgateschandaal, hoopte Diess te promoveren. Maar de CEO-post ging naar de toenmalige Porsche-baas Matthias Müller. In 2018 volgde Diess die tussenpaus alsnog op.

Schoon schip

Als nieuwe CEO wou Diess met een duidelijke visie schoon schip maken bij het vastgeroeste bedrijf. 'Volkswagen moet volledig veranderen', schreef hij eind vorig jaar op zijn LinkedIn-pagina, 'van een verzameling waardevolle merken en fascinerende verbrandingsmotoren (...) naar een digitaal bedrijf dat miljoenen mobiele toestellen wereldwijd betrouwbaar bedient.'

Van alle CEO’s van Duitse autobouwers beseft Diess het best dat de autoproducenten in het elektrische tijdperk in de eerste plaats software- en batterijproducenten zijn. En dat de auto niet meer is dan een omhulsel.

Intern voerde Diess de zwaarste strijd om de aandeelhouders, de raad van bestuur en de vakbonden te overtuigen van het belang van de omslag van de verbrandingsmotor naar e-motoren.

Het liep niet van een leien dakje om de logge tanker in de juiste richting te krijgen. Diess kwam met zijn onduits directe stijl - de Süddeutsche Zeitung omschreef hem eens als ‘hochtourigen Motorrad-Rocker’, vrij vertaald de ‘Hell’s Angel onder de Duitse automanagers’ - regelmatig in aanvaring met de vakbonden, vooral dan de machtige vakbondsman in de raad van bestuur: Bernd Osterloh.

Osterloh, vaak gezien als de echte chef van het bedrijf, werkt al meer dan 40 jaar voor VW. Sinds 2005 leidt hij de vakbondsdelegatie in de raad van bestuur. Diess verweet de vakbondsman dat hij met zijn blokkeringspolitiek het bedrijf gijzelt en belangrijke veranderingen verhindert.

Rugdekking

Maar in december kreeg Diess van de VW-raad van bestuur 'unaniem' volledige rugdekking voor zijn strategie om de autobouwer te heroriënteren naar elektrische auto's. De bonden kregen in dat kerstbestand de toezegging dat de fabriek in de heimat 'de pioniersite' voor de sterk geautomatiseerde productie van e-voertuigen wordt.

Deze week zette Diess officieel de jacht op Tesla in, al moet Wolfsburg nog een paar versnellingen hoger schakelen om Musk en co. bij te benen. Vorig jaar verkocht Volkswagen 231.000 volledig elektrische auto’s. Dit jaar moeten dat er een half miljoen worden. Tesla van zijn kant verkocht vorig jaar bijna 510.000 volledig elektrische auto’s. Dit jaar rekent Musk op minstens 1 miljoen Tesla’s.