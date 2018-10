De nieuwe nemesis van Elon Musk: Shorty Air Force

Een groep amateurdetectives probeert met luchtfoto's van vloten geparkeerde Tesla's te bewijzen dat Elon Musk naast productie- ook distributieproblemen heeft.

Van een paar dozijn tot honderden auto's: op meerdere plaatsen in de Verenigde Staten staan velden vol nieuwe Tesla's. Dat blijkt uit foto's die Shorty Air Force, een groep beleggers van wie sommigen - what's in a name - short zitten in de bouwer van elektrische auto's, onvermoeibaar op Twitter plaatst.

Volgens The New York Times speuren de amateurdetectives het land af naar groepjes geparkeerde Tesla's. Ze nemen de foto's met een drone en soms zelfs met een vliegtuig. Hun doel: aantonen dat Tesla na productie- nu ook met leveringsproblemen kampt.

Tesla-topman Elon Musk erkende eerder al dat zijn bedrijf met de distributie worstelt.

Een vloot Tesla's in de staat Washington

In een tweet had hij het over een 'delivery logistics hell', maar bezwoer hij ook dat het probleem snel opgelost zou worden. Musk wijt de problemen aan een tekort aan vrachtwagens om de wagens mee te vervoeren. Truckbedrijven ontkennen nochtans dat er zo'n tekort is. Tesla wil nu zelf trailers produceren om het vervoer te regelen.

Gratis testritten

De vraag is of Tesla zijn leveringen gewoon niet goed gepland heeft of dat het probleem groter is en het bedrijf geen afnemers vindt voor zijn wagens. Recente verkoopevenementen en gratis testritten lijken erop te wijzen dat het bedrijf de vraag wil opdrijven.

Door de hectische productierush is de kwaliteit van sommige nieuwe wagens bovendien ondermaats. Klanten klagen over wagens met krassen, loszittende onderdelen en andere mankementen.