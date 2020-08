De race naar goedkopere autobatterijen...

Dat CATL aan een LFP-exemplaar werkt, vermoedt ook Umicore. De Belgische materialengroep is actief in de kobaltrecyclage en is een wereldspeler in de productie van legeringen van nikkel, mangaan en kobalt voor kathodes, de positieve pool van batterijen. 'Dit is geen bedreiging voor Umicore', zegt woordvoerster Marjolein Scheers. 'LFP wordt vooral in China gebruikt bij goedkope elektrische wagens met een kort rijbereik. We verwachten niet dat dit type buiten China heel groot wordt. Wij richten ons op auto's voor de massamarkt met een groter rijbereik en daar bieden de autofabrikanten de beste technologie aan.'