Deelauto's D'Ieteren springen in Brussels gat van ophoepelend BMW

Terwijl BMW en Mercedes hun deelauto's weghalen uit Brussel, verdriedubbelt concurrent Poppy zijn vloot in de hoofdstad. Kan de dochter van D'Ieteren daar ooit winst mee maken?

BMW en Mercedes-moeder Daimler dropten woensdagavond een bom in autoland. De twee Duitse autoconstructeurs zetten hun gefuseerde autodeeldienst ShareNow stop in een reeks steden, waaronder Brussel, Firenze en Londen. 'In die drie steden hebben we onvoldoende garanties dat onze activiteiten winstgevend kunnen worden', klonk het in een persbericht.

Drie jaar geleden lanceerde BMW als eerste in België een autodeelsysteem volgens het concept 'free floating'. Daarbij konden gebruikers een deelauto van DriveNow overal op straat oppikken of afzetten. Ondanks alle hoeraberichten groeide de dienst nooit uit tot een groot succes. DriveNow, dat sinds de fusie met Daimlers deelsysteem ShareNow heet, haalt nog niet de helft van de 60.000 klanten die volgens het bedrijf nodig zijn om het systeem rendabel te maken. Het merk verloor de voorbije jaren al 8,4 miljoen euro aan zijn Brussels avontuur. De 300 BMW's en Mini's verdwijnen op 29 februari uit de Brusselse straten.

Behalve Cambio, dat met vaste afhaalstations werkt, draaien alle autodeelsystemen van enige omvang verlies in België.

ShareNow is niet het enige autodeelplatform dat het lastig heeft. Behalve Cambio, dat met vaste afhaalstations werkt, draaien alle autodeelsystemen van enige omvang verlies in België. Vorig jaar boekte ze samen een nettoverlies van 13 miljoen euro, berekende De Tijd eerder.

Free floating is een geldrovend concept. Deelbedrijven moeten enorm veel wagens op straat zetten, werknemers moeten die poetsen, bijtanken en verplaatsen, terwijl de opbrengsten beperkt en de IT-investeringen enorm zijn. Bovendien is het potentieel in België beperkt door het enorme succes van de bedrijfswagen.

Poppy

De rampzalige rendabiliteit van free floating joeg begin 2019 ook al Zipcar, een dochter van het Amerikaanse autoverhuurbedrijf Avis Budget, weg uit Brussel. De klanten van Zipcar werden overgenomen door Poppy. Voor de autodeeldienst van de Belgische VW-invoerder D'Ieteren is het vertrek van ShareNow goed nieuws. Poppy liet luttele uren na het persbericht van ShareNow weten dat het zijn vloot in Brussel begin 2020 verdrievoudigt tot 200 à 300 auto's.

BMW en Daimler bieden in Brussel niet langer deelauto's aan.

Op die manier pikt Poppy alle klanten van ShareNow in en past de start-up een mouw aan zijn beperkte aanwezigheid in Brussel. De uitgebreide vloot zal ook benzinewagens omvatten, bevestigt Poppy-CEO Sylvain Niset aan De Tijd. Die move is opmerkelijk omdat Poppy zich aanvankelijk als ecologisch alternatief voor ShareNow profileerde door enkel deelauto's op elektriciteit (VW Golf) of aardgas (Audi A3) te verhuren. Begin 2019 besliste het bedrijf al zijn autovloot in Antwerpen te verkleinen van 350 naar 200 deelauto's. Tegelijk lanceerde Poppy honderden elektrische scooters en steps, die veel goedkoper in aankoop en dus rendabeler zijn.

Bij de opstart begin 2018 gaf de beursgenoteerde eigenaar D'Ieteren Poppy drie jaar de tijd om rendabel te worden. Vorig jaar boekte het bedrijf een verlies van 4,6 miljoen euro. Ondanks de moeilijkheden die een reus als BMW in Brussel na jaren nog kende, blijft die doelstelling gehandhaafd, bevestigt CEO Niset. 'Poppy is een Belgische start-up met een langetermijnverbintenis', klinkt het zelfverzekerd.

Elektrische auto

BMW en Daimler werpen de handdoek. Samen met de stopzetting in Brussel raakte bekend dat ShareNow zich ook terugtrekt uit de Verenigde Staten en Canada. Het deelbedrijf blijft in Europa actief in 18 steden, die volgens ShareNow wel 'een duidelijk potentieel hebben qua winstgevende groei en mobiliteitsinnovatie.'

BMW en Mercedes hebben alle geld nodig om te investeren in e-auto's en in zelfrijdende auto's.

BMW en Daimler fuseerden hun autodeelsystemen DriveNow en Car2Go begin dit jaar tot ShareNow. Beide aartsvijanden verkondigden bij de start uitzonderlijke grote ambities. Ze wilden 1 miljard euro investeren in hun systemen voor autodelen en taxiritten. Constructeurs zien autodelen als een gedroomd marketinginstrument. Deelauto's binden jonge, toekomstige klanten aan een merk en vormen zelfs in geparkeerde toestand mooie reclame in het straatbeeld.