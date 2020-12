Deinzenaars bouwen e-motor van de toekomst

De start-up Magnax ontwikkelde een nieuwe elektrische motor die drie tot vier keer meer vermogen levert dan de best-in-classmotoren in e-auto's. In 2022 wil hij starten met de assemblage.

'We hebben al tientallen prototypes geproduceerd die als test worden ingezet,' zegt Daan Moreels van Magnax. 'Uit testbanktesten in juni bleek dat we met ons nieuwe prototype 2,5 keer meer vermogen kunnen ontwikkelen dan een Tesla-motor van hetzelfde gewicht. Voor productieversies zal dat vlot drie keer hoger liggen. Door zijn hoge efficiëntie is onze motor ook in staat het rijbereik van een auto tot 20 procent te verhogen. Voor een BMW i3 kwamen onze berekeningen zelfs uit op een stijging met een kwart. Dat overtrof onze verwachtingen.'

Magnax gaat die prototypes nu verfijnen. Het is de bedoeling in 2022 te produceren. Moreels: 'Onze technologie is volwassen genoeg om te worden ingezet in voertuigen die over enkele jaren op de markt komen. We mikken in een eerste fase op producenten van sportauto's, off-highway-voertuigen, kleine bestelwagens en trucks, rupsvoertuigen en drones - klanten die behoefte hebben aan compacte, lichtere motoren met een hoog vermogen. Daarna komt de elektrische passagiersauto. Het is onze ambitie om een groot stuk van de markt van elektrische motoren - een miljardenmarkt in volle groei - te veroveren.'

Garage

Magnax werd in 2015 opgericht door Peter Leijnen, die in zijn garage in Deinze voor een klant een lichte generator voor een neerklapbare windturbine in elkaar knutselde. Omdat die licht en compact moest zijn, maar tegelijk ook een groot koppel moest hebben, koos Leijnen voor een axiaalmachine in plaats van de klassieke makkelijker produceerbare radiaalmotor, waarvan er vandaag miljoenen per dag worden gemaakt. Leijnen bouwde voort op de expertise van UGent, dat sinds 2008 onderzoek doet naar zogenaamde axiale fluxmotoren. Die zijn volgens specialisten de elektrische motoren van de volgende generatie, omdat ze efficiënter zijn op elektromagnetisch vlak.

Ik verwacht dat tientallen innovatieve bedrijven de volgende jaren Tesla zullen bijbenen. Daan Moreels Medeoprichter Magnax

In 2016 leerde Leijnen aan de schoolpoort luchtvaartingenieur Daan Moreels kennen. Die bracht een derde cofounder, Kester Goh, aanbracht, een specialist in venture capital en IT-start-ups. Eind 2017 besloten de drie om de product- en marktontwikkeling te verschuiven van windenergie naar elektrische voertuigen.

Een terechte switch, zo blijkt achteraf. 'We zijn de afgelopen jaren gecontacteerd door meer dan 4.000 bedrijven die interesse tonen in de hoge vermogensdensiteit en de compactheid van onze prototypes', zegt Moreels, die jaren geleden al startte met de marketing van de nieuwe technologie. 'Allemaal bedrijven die op de een of andere manier actief zijn in e-mobility en de ontwikkeling van elektrische voertuigen, boten of vliegtuigen. Iedereen is met elektrificatie bezig. Door de grote interesse konden we selecteren met welke partijen we samenwerken'.

Axiale motor

De axiale motor - waarbij de magnetische flux in dezelfde richting staat als de as van de motor en niet loodrecht erop, zoals bij een radiale motor - werd in de 19de eeuw uitgevonden door de Britse natuurkundige Michael Faraday, maar kwam pas de jongste tien jaar weer aan de oppervlakte. De voorbije 100 jaar kozen motorenfabrikanten voor de radiaalmotor, omdat die makkelijk te produceren was. Maar dank zij moderne productietechnieken is het mogelijk geworden ook axiaalmotoren op grote schaal te produceren.

Een axiale motor ziet er heel anders uit. Hij is heel dun en heeft meer koppel en vermogen voor hetzelfde volume. Een bijkomend voordeel is dat hij veel minder ijzer, 20 procent minder magneetmateriaal en drie keer minder koper nodig heeft. Daardoor weegt hij drie tot vier keer minder dan een traditionele radiaalmotor. Dat betekent tegelijk minder CO2-uitstoot.

Moreels: 'Als je weet dat magneetmateriaal en koper minstens 40 procent van de productiekosten van een e-motor uitmaken, is het onmiddellijk duidelijk dat je met dit motorconcept kostenefficiënter en goedkoper in massaproductie kan gaan.'

Hirschvogel

Voor de productie gaat Magnax - dat staat voor magnetic axial - in zee met de Duitse fabrikant van autocomponenten Hirschvogel Automotive. Dat bedrijf met een omzet van 1,3 miljard euro bouwt voor de assemblage van de nieuwe axiaalmotoren een fabriek in Duitsland. Hirschvogel pompt via zijn investeringsfonds - samen met Vlerick Group van Philippe Vlerick, Torus Capital van Jochen Boeykens en enkele business angels - ook 16 miljoen euro in Magnax.

Moreels: 'Met het geld zullen we nieuwe ontwikkelingen opstarten, ingenieurs aanwerven en nieuwe markten verkennen. Ondanks de nauwe samenwerking met Hirschvogel blijven we commercieel aan het roer. We sluiten niet uit dat we voor de productie van motoren voor passagiersdrones - een nichemarkt - een beroep doen op een andere producent.'

We werken nu vooral met partijen die een paar duizend voertuigen willen bouwen. De doorsnee e-auto is de laatste stap. Daan Moreels Medeoprichter Magnax

Magnax focust op de productie van motoren met een diameter van 250 mm, een lengte van 120 mm en een vermogen van 150 tot 500 pk. Bang om gekopieerd te worden, is Moreels niet. 'We hebben een sterke patentenportfolio. Zo kunnen grote autofabrikanten ook een licentie nemen voor de eigen productie.'

Tesla

Bestaat de kans dat de nieuwe Magnax-motor over enkele jaren in de e-auto's zit van een grote Europese producent? Moreels: 'Ik hoop al vroeger. Met sommige autoproducenten doen we nu al aan technologie-uitwisseling op onderzoeksniveau. Namen mag ik niet noemen, maar ik verwacht dat tientallen innovatieve bedrijven Tesla de volgende jaren zullen bijbenen, vooral in rijbereik, en dat we naast de traditionele autoproducenten 50 tot 100 ontwikkelaars en producenten van e-auto's zullen zien opstaan.'

Moreels zegt elke dag door geïnteresseerde partijen te worden gecontacteerd. 'Dat gaat van traditionele autoproducenten over toeleveranciers tot kleine nichespelers.' Magnax heeft twee concurrenten op de Europese markt. Het Britse Yasa - dat al enkele duizende axiaalmotoren verkocht aan onder andere Ferrari (SF90 Stradale) - en het Sloveense Emrax. Moreels: 'Die laatste is niet in staat tot massaproductie. Ons voordeel op Yasa is dat we sneller kunnen opschalen, omdat we werken met productiepartners. In China is er een bedrijf dat werkt met een ouder type motor met een veel lagere vermogensdensiteit.'

Magnax hoopt vanaf 2023 jaarlijks 25.000 motoren van de band te kunnen laten rollen. Moreels: 'Dat is ook de target van onze Duitse partner. Daarna kunnen we opschalen tot zeg maar 1 miljoen. Productietechnisch is er geen enkel probleem'.

Powertrains

Magnax haalde dit jaar iets meer dan 1 miljoen euro omzet. Onder meer door de verkoop van speciale ontwerpen en prototypes aan autotoeleveranciers die testen uitvoeren voor autoproducenten. De prototypes worden gemaakt in een atelier in Kortrijk.

Moreels: 'We zijn nu bezig met de bouw van een axiale-fluxmotor voor een toeleverancier van aandrijflijnen die hem vanaf 2025 wil gebruiken voor personenauto's. We leverden ook prototypes voor een autotoeleverancier en voor een Amerikaans bedrijf dat passagiersdrones bouwt en dat er volgend jaar mee zal testen, maar dan zonder passagiers. We werken nu vooral met partijen die een paar duizend voertuigen willen bouwen. De doorsnee e-auto is de laatste stap.'