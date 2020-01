Dex, de onbekende uitdager van Cardoen

'Particulier koopt geen elektrische auto'

Bijna 90 procent van de nieuwe auto’s die Dex verkoopt, rijden op benzine. ‘De vraag naar e-auto’s bij particulieren is onbestaande’, zegt Joost Huys, de eigenaar van Dex. ‘Een elektrische auto is gewoon te duur. Als je ziet wat je met hetzelfde budget in benzine of diesel kan kopen, dan is het verschil enorm. We hebben een paar keer elektrische auto’s in de showroom gezet. Die bleven daar altijd lang staan.’

Volgens Huys tellen voor de consument enkel de directe euro’s. ‘Een bedrijf denkt na over de voordelen alle aard en over de afschrijvingen. Maar een particulier wil alleen weten wat de aankoopprijs is en hoeveel de auto per maand kost. Je moet al heel groen zijn om vandaag voor elektrische of hybride te kiezen.’