Diesel tanken was nog nooit zo duur

De forse prijsstijging hangt samen met de wereldwijde toename van de olieprijzen. Een vat Brentolie kostte een jaar geleden 55,8 dollar. Intussen schommelt dat bedrag rond de 84 dollar per vat. Verschillende waarnemers verwachten zelfs dat de psychologische kaap van 100 dollar per vat kan overschreden worden door het wegvallen van de Iraanse olie door de Amerikaanse sancties tegen dat land.

Hogere accijnzen op diesel

De regering Michel besliste in 2015 om de accijnzen op diesel en benzine gelijk te trekken. ‘Voorheen werd diesel fiscaal aangemoedigd, maar tegen eind 2018 zullen de accijnzen voor diesel en benzine even hoog liggen’, zegt Schrans. ‘De hogere accijnzen vertalen zich ook in prijsstijgingen aan de pomp.’

Door de aangepaste fiscaliteit is sinds juni diesel duurder geworden dan benzine. Die wissel van de wacht vertaalt zich ook in een forse terugval van de verkoop van dieselwagens. Terwijl in de zomer vorig jaar nog even veel diesel- als benzinewagens verkocht werden, is het marktaandeel voor diesel in augustus teruggevallen tot 36,7 procent.