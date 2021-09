Dieselgate: advocaat-generaal veegt uitleg Volkswagen van tafel

Volkswagen beriep zich op een uitzondering in de regelgeving, die stelde dat fabrikanten het systeem mochten aanpassen om motorschade te voorkomen. De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie volgt die uitleg niet en noemt het systeem illegaal.

Een reeks onthulling over gesjoemel met de emissietesten bracht Volkswagen in 2015 in een lastig parket. Het bedrijf bleek jarenlang te lage uitstootwaarden van NOx en CO2 te hebben doorgegeven. Op de weg stootten hun dieselwagens zeventig keer meer NOx-deeltjes uit dan op papier.

De ingebouwde uitlaatgasrecirculatie-systeem, waarmee de uitstoot van diesels naar beneden wordt gebracht, bleek het grootste deel van de tijd uit te staan. Het softwaresysteem werkte enkel bij temperaturen tussen de 17 en 33 graden Celsius.

Volgens Volkswagen was dat om motorschade te voorkomen. En dan voorziet de wet een uitzondering, zo redeneerde de fabrikant in de Oostenrijkse rechtbank. Daar hadden consumenten een zaak tegen Volkswagen gestart. Het Oostenrijkse gerecht legde de redenering voor aan het Europees Hof van Justitie.

Advies

Advocaat-generaal Athanasios Rantos concludeert in een advies aan het hof dat het voorkomen van motorschade het gebruik van de software niet rechtvaardigt. Het systeem is niet legaal en mocht dus niet worden gebruikt.

Het advies is niet bindend voor het hof, maar is wel belangrijk. Het hof heeft de neiging om adviezen van de advocaat-generaal te volgen. Bovendien ligt het oordeel van Rantos in deze zaak in lijn met eerdere rechtspraak van het hof.