Dieselschandaal: Audi-CEO Stadler gearresteerd

Volgens een woordvoerder van het Volkswagen-concern werd Audi-topman Rupert Stadler maandagochtend opgepakt.

'Het verhoor om te bepalen of hij aangehouden blijft, is nog bezig', aldus de woordvoerder. Volgens de openbaar aanklager van M√ľnchen werd Stadler opgepakt uit vrees dat hij het lopende onderzoek zou hinderen of bewijsmateriaal zou vernietigen.

Vorige week hield het Duitse gerecht al huiszoekingen bij Stadler thuis in het kader van een onderzoek naar fraude en misleidende verklaringen in het dossier rond de manipulatie van uitstoottests. Het Volkswagen-concern, waartoe Audi behoort, legde zich woensdag neer bij een Duitse boete van 1 miljard euro. In een toelichting erkende Volkswagen schuld voor het gesjoemel met motorsoftware waardoor Volkswagens, Audi's en Porsches in uitstoottests aanzienlijk minder CO2 en andere reststoffen uitstootten dan in de praktijk.

Stadler leek het schandaal lange tijd te kunnen ontwijken. Volkswagens CEO Martin Winterkorn moest in 2015 al ontslag nemen. In mei werd Winterkorn in Duitsland officieel strafrechtelijk voor het schandaal vervolgd op verdenking van fraude en misleidende verklaringen.