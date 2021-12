Nieuw in de VW-Vorstand: Audi-revelatie Hildegard Wortmann.

In de 20-koppige raad van bestuur van Volkswagen wemelt het van de lange tenen. Daar weet CEO Herbert Diess ondertussen alles van. Hij hoort donderdag of hij op post mag blijven.

Er is nauwelijks een groter mijnenveld voor een CEO te bedenken dan de Vorstand van Volkswagen. Die raad van bestuur is een vat vol tegenstellingen: van de quasi adellijke aandeelhoudersfamilies Porsche en Piëch, over de eigenzinnige vakbonden tot de altijd bezorgde minister-president van de deelstaat Nedersaksen.

Die potpourri beslist donderdag op het hoofdkwartier van de grootste autobouwer van Europa in Wolfsburg of de positie van Herbert Diess (63) houdbaar is.

Diess heeft meer dan de helft van de VW-Vorstand tegen zich in het harnas gejaagd met zijn gedweep met Tesla's Elon Musk en doemscenario's over de gevolgen van de razendsnelle elektrificatie voor de werkgelegenheid. Niet alleen de machtige vakbonden, maar ook de deelstaat Nedersaksen stuurde als op twee na grootste aandeelhouder aan op het vertrek van Diess.

Diess mag waarschijnlijk blijven, met dank aan de Stamm-families Porsche en Piëch, maar vooral vanwege de grote steun die hij geniet bij analisten en beleggers. Wel zal Diess als zoenoffer wellicht enkele bevoegdheden moeten afstaan.

Dat maakt ruimte voor de komst van nieuwe bestuurders, waarbij vooral het Audi-fenomeen Hildegard Wortmann wordt genoemd. Ze staat aan het hoofd van de verkoop bij Audi, waar ze sinds haar komst in 2019 razendsnel naam heeft gemaakt. Dat ze het door het dieselschandaal vervuilde imago van het merk kon ombuigen, heeft haar bij moeder Volkswagen veel krediet opgeleverd.

Er is nauwelijks een groter mijnenveld voor een CEO te bedenken dan de Vorstand van Volkswagen.

Behalve voor Diess is de vergadering van de raad van bestuur ook essentieel voor de Audi-fabriek in Vorst. In Wolfsburg worden de definitieve handtekeningen gezet onder productieplanningen ter waarde van tientallen miljarden euro's voor de komende jaren.