Dodelijk ongeval raakt Uber in zijn kern

Investeringen

Volgens de website electrek.co hebben al deze bedrijven samen al meer dan 80 miljard dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling of aanschaf van laser, radar, camera's, gps-navigatie en sonar. Het bedrag kan nog beduidend hoger zijn, omdat lang niet alle bedrijven transparant zijn over hun overnames en investeringen. Het totale bedrag geeft aan hoeveel druk erachter zit om dit project te doen slagen.

Waymo

Schuld

In de VS vielen vorig jaar meer dan 40.000 doden in het verkeer, meer dan honderd per dag en ongeveer een per 100 miljoen gereden kilometers. Bij elkaar hebben alle testauto's rond de 10 miljoen kilometers afgelegd, en nu al is een eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat deze testauto's vooral in de steden kilometers maken. De afgelopen jaren zijn al tientallen minder ernstige ongelukken geregistreerd met zelfrijdende auto's. Daarbij was in de meerderheid van de gevallen de zelfrijdende auto niet de schuldige van het ongeluk en ging het overwegend om blikschade.