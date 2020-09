Drie Chinese automerken rollen Belgische markt op

Een Kempense garage voert voortaan SUV's van de Chinese autobouwers BAIC en DFSK in. Een West-Vlaams bedrijf verkoopt elektrische auto's van de Chinese concurrent JAC Motors. Staan Chinese auto's in België voor de doorbraak?

Rijden Belgen binnenkort massaal met Chinese auto's rond? Drie Chinese autobouwers maken hun intrede op de Belgische markt. Autodealer Ignace Laenen uit Geel is voortaan de officiële invoerder van de Chinese automerken BAIC en DFSK, meldde de autowebsite Fangio maandag. De Kortrijkse firma Leie Mobility Group (LMG) voert sinds kort het Chinese automerk JAC Motors in.

De drie merken mogen in Europa onbekend zijn, ze behoren wel tot de grootste autobouwers van China en werken samen met de grote Europese autoreuzen (zie kaders). BAIC en DFSK brengen in België in eerste instantie drie SUV's op aardgas (CNG) op de markt, die 20.000 à 29.000 euro kosten. Het komende jaar moeten daar nog vijf modellen bijkomen, waarvan drie zuiver elektrische. Het kleinere JAC Motors beperkt zich tot één elektrisch model: de cross-over IEV7S voor 30.000 euro.

Voorlopig is de Chinese autoverkoop in België verwaarloosbaar. DFSK verkocht dit jaar negen auto's in België, blijkt uit de inschrijvingscijfers van de automobielfederatie Febiac. Bij BAIC staat de teller op nul, omdat de invoerder op de Europese homologatie wachtte. JAC Motors verkocht vorig jaar vier stuks in België, van januari tot en met augustus werd welgeteld één JAC verhandeld.

Maar de Chinezen hebben grootse plannen. Laenen hoopt in 2021 samen 1.000 exemplaren van BAIC en DFSK te verkopen in België. Ook JAC Motors wil volgend jaar 1.000 stuks afzetten. 'België en de Benelux vormen een benchmark voor Europa', laat JAC Motors via een woordvoerder weten. 'We willen de komende jaren een beperkt marktaandeel verwerven ter voorbereiding van de elektrische autorevolutie die volgens ons in 2025 en 2026 zal plaatsvinden.'

Voor BAIC en DFSK is ons verkoopdoel voor 2021 duizend auto's. Ignace Laenen Invoerder België

Kia

Om hun ambitieuze plannen te realiseren, rekenen de Chinese autobouwers op de twee onbekende Belgische firma's. Laenen verkocht 26 jaar Kia's in de Kempen. Toen het Zuid-Koreaanse merk de samenwerking vorig jaar stopzette, schakelde hij met zijn nieuwe firma 'OneAutomotive' over op de twee Chinese merken. Laenen werkt voor de verkoop samen met zes dealers in België.

LMG, de partner van JAC Motors, focust enkel op elektrische auto's. Het Kortrijkse bedrijf, dat ook de autoverhuurder Renties omvat, is eigendom van Geert Vanneste. De West-Vlaamse zakenman groeide op in de vlasindustrie en stapte later in een groothandel voor poetsdoeken, waardoor hij over veel contacten in China beschikt.

De verkoop van JAC moet grotendeels online gebeuren, al wil LMG voor het onderhoud van de auto's op termijn samenwerken met 250 servicecentra. 'We gaan bewust zeer voorzichtig te werk', zegt John Calemeyn, interim-CEO van LMG. 'We willen eerst kijken hoe we de aftersales goed organiseren en hoe we de auto het best in de markt zetten. Maar we gaan geen grote showrooms openen met het logo van JAC.'

BAIC Motor Opgericht in 1958.

In handen van Beijing Automotive Industry Holding (BAIC Group), eigendom van de lokale overheid van Peking.

Genoteerd op de beurs van Hongkong.

Omzet: omgerekend 22 miljard euro (2019).

Verkoop: 1,4 miljoen auto's (2019).

Bouwt in China auto's voor Mercedes in een joint venture met de Duitse autobouwer Daimler.

Kocht vorig jaar 5 procent van de aandelen van Daimler, is zelf voor 10 procent in handen van Daimler.

DFSK Opgericht in 2003 als joint venture tussen de Chinese autobedrijven Dongfeng en Sokon, vandaar de naam DFSK .

. Weinig cijfers bekend. Beweert al 4 miljoen voertuigen te hebben verkocht.

Dongfeng bezit 12 procent van de Franse autogroep PSA (Peugeot, Citroën en Opel).

JAC Opgericht in 1964.

Dochter van Anhui Jianghuai Automobile Group, in handen van de overheid van de provincie Anhui.

Genoteerd op de beurs van Sjanghai.

Produceert naar eigen zeggen elk jaar 700.000 auto's, vrachtwagens en bussen.

Sloot in 2017 een 50/50-joint venture met de Duitse groep Volkswagen. VW legde dit jaar in mei 1 miljard euro op tafel voor 50 procent van moederbedrijf Anhui Jianghuai én 75 procent van de bestaande joint venture.

MG

Met JAC, BAIC en DFSK zetten de eerste volledig Chinese constructeurs voet op Belgische bodem. De Antwerpse autogroep Alcopa, die ook Hyundai invoert, werkt sinds vorig jaar samen met SAIC, de belangrijkste Chinese autogroep. Het bedrijf van de familie Moorkens importeert nu elektrische modellen van het Britse automerk MG, dat na zijn faillissement in 2005 bij SAIC belandde. Van MG werden dit jaar in België voorlopig 100 stuks verkocht. In zijn tijdelijke showroom in Hasselt maakt het Chinese MG reclame met de slogan: 'A British pop-up experience'.

Schrik voor de slechte reputatie van Chinese 'brol' hebben de Belgische invoerders niet. 'Dat krijg je soms te horen, maar mensen liggen daar niet wakker van', sust Laenen. 'Ze betalen toch ook 1.000 euro voor een Amerikaanse smartphone die volledig in China wordt gemaakt?'