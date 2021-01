Duitse Sono pakt uit met zonnewagen van 25.000 euro

De Duitse start-up Sono Motors pakte op de techbeurs CES uit met zijn eerste ‘zonnewagen’, een elektrisch voertuig dat zijn energie deels haalt uit zonnecellen.

35 kilometer rijbereik Volgens het bedrijf levert zonne-energie zowat 35 kilometer per dag rijbereik op.

Sion, zo heet de auto die normaal gezien volgend jaar in productie gaat. In de carrosserie zitten 248 zonnecellen verwerkt, zodat de batterij zichzelf oplaadt als de zon schijnt. Volgens het bedrijf levert dat zowat 35 kilometer per dag rijbereik op. ‘Genoeg voor de dagelijkse kilometers van een gemiddelde Duitse pendelaar.’

Voor de rest is de Sion wel een ‘gewone’ elektrische wagen die u aan het stopcontact of een laadstation moet opladen. Met de batterij van 35 KwH hebt u volgens het bedrijf een rijbereik van 255 kilometer.

Middenklasser

De Sion ziet eruit als een gewone middenklassewagen, en heeft daar ook het prijskaartje van. Inclusief btw rijdt u er voor ongeveer 25.000 euro mee naar buiten. Spreekwoordelijk dan toch, want Sono Motors heeft geen dealernetwerk. De wagen kan alleen online besteld worden.

Dat is niet het enige verschil met een klassieke autofabrikant. Zo koos het Duitse bedrijf voor een ‘asset light’ zakenmodel. Sono heeft geen eigen fabrieken, maar laat de productie in onderaanneming uitvoeren. Dat gebeurt in de vroegere Saab-fabriek in het Zweedse Trollhättan. ‘Al onze onderdelen zijn standaardproducten die al op de markt zijn’, klinkt het.

De presentatie op CES van de Sion

Garage

Sono Motors werd in 2016 opgericht door twee vrienden, de Duitsers Jona Christians en Laurin Hahn, die na vier jaar in hun garage een eerste prototype hadden gemaakt. Sindsdien haalde de start-up al zowat 100 miljoen euro op, onder meer met een crowdfunding bij het grote publiek. Sono heeft een trouwe community van fans die mee beslisten over het ontwerp van de wagen.

Sono belooft dat er een servicenetwerk beschikbaar zal zijn voor kopers van de auto, maar dat zal bestaan uit onafhankelijke garagisten waar het bedrijf mee samenwerkt. Voor bepaalde kleine herstellingen zal er ook de optie zijn dat de gebruiker die zelf uitvoert.

Trailer

Schermvullende weergave In de carrosserie van de Sion zitten 248 zonnecellen. ©REUTERS

De Duitsers willen ook geld verdienen op andere manieren. Zo werken ze aan een vrachtwagentrailer met zonnecellen die bijvoorbeeld voor koeltrucks kan worden gebruikt, en willen ze hun zonneceltechnologie in licentie geven aan andere bedrijven.