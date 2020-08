Duitse autobouwers slikken zware coronapil door

De Duitse autobouwers likken hun wonden na één van de slechtste kwartalen uit hun geschiedenis. Het resultaat oogt weinig florissant, met forse verliezen en duizenden banen op de helling.

Voor de Duitse auto-industrie is de coronacrisis een nieuwe opdoffer. Eerder werden de fabrikanten al getroffen door het emissieschandaal. Het vergde miljarden om hun wagens aan te passen aan de steeds strengere uitstootnormen. Tegelijk moeten ze ook miljarden uittrekken voor de elektrificatie van hun gamma om de wedloop met Tesla aan te kunnen. De tijdelijke sluiting van fabrieken en showrooms omwille van de coronacrisis doet de factuur verder oplopen

Forse verliezen

De drie autobouwers kenden tijdens het tweede kwartaal een stevige terugval. BMW, dat als laatste met kwartaalcijdfers naar buitenkwam, zag zijn verkoop met een kwart kelderen. Bij Daimler en Volkswagen was de schade nog groter. Daar liep de verkoop met bijna 35 procent terug. Wel merken de autobouwers op dat er belangrijke regionale verschillen zijn. In China, waar de coronacrisis al in het eerste kwartaal volop woedde, tekende zich tijdens het tweede kwartaal al een herstel af. In de VS en Europa is pas sinds enige weken een heropleving merkbaar.

De stevige daling in de verkoop straalt ook af op de omzetcijfers. Net als in de verkoop houdt BMW hier beter stand dan zijn dichtste concurrenten. BMW zag zijn omzet tijdens het tweede kwartaal met 22,3 procent terugvallen tot 19,9 miljard euro. Volkswagen moest een omzetdaling van 37 procent slikken, Daimler boekte 29 procent minder omzet.

Qua resultaten is er eveneens een constante. De drie autobouwers eindigden het kwartaal diep in de rode cijfers. BMW slikte een operationeel verlies van 666 miljoen euro, meteen het eerste kwartaalverlies sinds 2009. . Toch is dat peanuts vergeleken bij de verliezen van Volkswagen (-2,4 miljard euro) en Daimler (-1,68 miljard euro).

Snoeien in personeel

Om de factuur niet te laten oplopen, hebben de autobouwers ingegrepen. Volkswagen gaat op de algemene vergadering in september voorstellen om het brutodividend te verminderen van 6,56 euro naar 4,86 euro per aandeel. Volkswagen zag door de crisis 2 miljard cash in rook opgaan, en hoopt met de maatregel 1 miljard euro te besparen. Volkswagen hakt ook in duizenden banen bij zijn truckdivisie, waartoe merken als MAN en Scania behoren.

Ook Daimler grijpt in. De werktijd wordt twee uur per week ingekort zonder compensatie, en bonussen wordt geschrapt. Daarnaast gaat het moederbedrijf van Mercedes-Benz fors snoeien in zijn personeelsbestand. Voor de uitbraak van de crisis had het concern al bekendgemaakt dat 10.000 banen zouden verdwijnen. Maar verwacht wordt dat Daimler de komende dagen of weken nog eens 5.000 banen extra zal schrappen.

BMW kondigde half juni al aan dat er 6.000 banen zullen sneuvelen. Daarbij wordt vooral gerekend op mensen die op pensioen vertrekken.

Voorzichtig optimisme

Rest de vraag: wat brengt de toekomst? De drie Duitse autobouwers blijven rekenen op een positief resultaat over het hele jaar, hoewel de verkoop sowieso een pak lager zal uitvallen dan vorig jaar.

Hun voorzichtig optimisme spruit voort uit het herstel van de laatste weken in Europa en de fors betere verkoop in China. ‘Wat nu telt, is te zien hoe robuust de heropleving is’, benadrukt BMW-topman Oliver Zipse tijdens een toelichting van de kwartaalcijfers.