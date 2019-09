Duitse betogers nemen SUV in het vizier

Uitgerekend in autonatie Duitsland neemt het verzet tegen Koning Auto sterk toe, leerde een week lang controverse rond de 68ste autoshow in Frankfurt.

Duizenden mensen hebben dit weekend voor de internationale autoshow IAA in het Duitse Frankfurt-am-Main betoogd voor meer klimaatmaatregelen en het stimuleren van het rijden in minder vervuilende voertuigen.

De politie telde zaterdagmiddag 15.000 actievoerders, van wie er ongeveer 12.500 op de fiets waren gekomen. De organisatoren van de betoging zeiden dat er 25.000 demonstranten waren, onder wie 18.000 fietsers. Om de betogers vlot naar het expocentrum te krijgen, sloot de politie zaterdag tijdelijk een deel van de snelweg A661 af.

De actievoerders verwijten de auto-industrie dat die niet voortvarend genoeg te werk gaat bij het omschakelen op de productie van elektrische auto's. Ook zou de auto-industrie nog te veel zwaar vervuilende SUV's maken.

Die SUV ziet er als een hoog op de wielen staande terreinauto uit, maar is eigenlijk een grote gezinsauto. De SUV is meer dan ooit kop van Jut, na een zwaar ongeluk vorig weekend in hartje Berlijn: een Porsche-SUV maaide toen op het voetpad verschillende voetgangers weg. Daarbij vielen vier slachtoffers, waaronder een peuter en grootmoeder.

De 68ste IAA onderstreepte heel de week de tweespalt in Duitsland. Enerzijds is de autosector met de reuzen Volkswagen, BMW en Mercedes een extreem belangrijke werkgever en economische schakel, anderzijds is de auto voor steeds meer kop van Jut als belangrijk vervuiler.

De anti-autobetoging voor de Frankfurtse autoshow

Die tweespalt weerspiegelt zich ook in de politiek met een federale regering die de autosector verdedigt en een lokale politiek die steeds meer de auto uit het stadscentrum wil bannen, ten voordele van voetganger en fietser.

Die verdeeldheid kwam duidelijk naar voor in Frankfurt. Kanselier Angela Merkel deed haar klassiek rondje op de IAA en zette met een 'enerzijds, anderzijds'-openingstoespraak haar reputatie als 'Autokanzlerin' in de verf. Terzelfdertijd bleek de burgemeester van Frankfurt niet welkom. De sociaaldemocraat Peter Feldmann zette dan maar zijn toespraak op Facebook. 'Frankfurt heeft meer bussen en sporen nodig, niet meer SUVs', zegt Feldmann.

Schermvullende weergave De betogers namen niet altijd even subtiel de autosector op de korrel ©EPA

Bernhard Mattes, vroeger topman van Ford Duitsland en voorzitter van de branchevereniging voor de Duitse autosector VDA, zei dat het goed is dat op de IAA een debat over klimaatbescherming en mobiliteit wordt gehouden. Hij benadrukt dat de Duitse auto-industrie de komende drie jaar 40 miljard euro investeert in elektrische auto's en andere voertuigen die minder vervuilend zijn.

Mattes kondigde deze week zelf voor eind 2019 zijn ontslag aan, een teken dat het ook in de machtige autolobby zelf rommelt. Niet alleen zitten de drie groten (VW, BMW en Daimler) niet op één lijn, vooral Volkswagen ergert zich aan het lage profiel van Mattes in de verhitte discussie.

VW-CEO Herbert Diess is daarom de jongste tijd zelf vaak te zien op televisieshows om de kritiek op de sector te counteren. Vlak voor de start van IAA ging Diess nog een uur lang live in debat met een radicale anti-autoactiviste.