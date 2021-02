Duitse motor vuurt wijkopenautos.be aan

Auto1 is in ons land actief met wijkopenautos.be en Autohero

Het Duitse Auto1, dat de verkoop van tweedehands auto's van zijn louche imago verlost, doet zijn intrede op de beurs van Frankfurt. Met wijkopenautos.be en het nieuwe merk Autohero timmert de miljardenscale-up ook in België aan de weg.

Belgen die hun auto willen verkopen, vinden almaar vaker de weg naar wijkopenautos.be. Terwijl de tweedehands automarkt een wat louche imago meesleept, profileert de website zich als een snel en gemakkelijk online alternatief. Wie een wagen aan wijkopenautos.be aanbiedt, krijgt meteen een offerte. Te nemen of te laten.

Achter de website staat een Berlijns bedrijf dat donderdag zijn intrede op de beurs van Frankfurt doet. Auto1 wil daar 1,8 miljard euro ophalen, wat de scale-up een waardering van 7 à 8 miljard euro bezorgt. Dat is een opmerkelijke prestatie voor een bedrijf dat pas in 2012 het levenslicht zag. Christian Bertermann probeerde toen de oude Golf van zijn grootmoeder te verkopen, maar botste alleen op bizarre opkopers. Samen met zijn vriend Hakan Koç bouwde Bertermann daarom een C2B-platform (consumer to business) voor tweedehands auto's uit. Auto1 koopt online wagens van particulieren op en verkoopt die via zijn veilingwebsite verder aan zijn netwerk van 60.000 aangesloten dealers.

Met hun businessmodel zetten de twee vrienden de tweedehandsmarkt op haar kop. In tegenstelling tot de zuivere platformen koopt en verkoopt Auto1 de aangeboden wagens zelf. Het bedrijf zit continu op een stock van 30.000 auto's, waarop - vaak Oost-Europese - dealers in realtime kunnen bieden. Auto1 verdient zo meer aan de autohandel, maar loopt ook meer risico en heeft veel cash nodig om die gigantische operatie te financieren. Daarvoor kan het netto nog altijd verlieslatende bedrijf rekenen op de steun van aandeelhouders zoals het Japanse Softbank, bekend als investeerder in het taxiplatform Uber.

Algoritmes

In België is Auto1 sinds 2015 actief met de website wijkopenautos.be. Het bedrijf telt 22 vestigingen, in Franstalig België onder de naam Vendez Votre Voiture. Ondanks de nakende beursgang is Auto1 bijzonder karig met cijfers over zijn Belgische business. Volgens de laatste beschikbare jaarrekening boekte Wij Kopen Auto's in 2018 een omzet van 14,3 miljoen euro. Omdat Auto1 vorig jaar in zijn tien Europese markten 615.000 auto’s verkocht, moet het bedrijf in België elk jaar zeker tienduizenden tweedehands wagens verzetten.

Dat succes dankt Auto1 aan zijn technologische voorsprong. Op basis van de gegevens die particulieren online opgeven, kunnen de algoritmes van het bedrijf extreem snel en nauwkeurig de verwachte doorverkoopprijs van een aangeboden auto berekenen. Voor particulieren heeft dat als voordeel dat ze een faire prijs krijgen, die ze meteen op hun rekening gestort zien. Het nadeel is dat verkopers hun auto nadien nog moeten aanbieden voor een controle. Dat de uiteindelijke verkoopprijs soms lager ligt dan het eerste, aanlokkelijke voorstel, leidt vaak tot ergernis. Al beklemtoont Auto1 dat verkopers na de controle evengoed een betere prijs kunnen krijgen.

Grote concurrent

De grote concurrent van wijkopenautos.be in België is de website ikwilvanmijnautoaf.be van Dealerdirect. Dat Nederlandse bedrijf kreeg eerder kapitaal toegestopt van de Duitse start-upgroep Rocket Internet, de vroegere werkgever van de Auto1-oprichters. Ook het Tiense bedrijf CarsOnTheWeb (vandaag: Adesa), dat in 2018 voor meer dan 150 miljoen euro werd verkocht aan een Amerikaanse sectorgenoot, vist in dezelfde vijver. In tegenstelling tot Auto1 koopt Adesa zijn auto's evenwel niet bij particulieren, maar bij leasingmaatschappijen.

Intussen breidt Auto1 zijn doelpubliek in België stap voor stap uit. Een tijd geleden openden de Duitsers in Mechelen hun eerste vestiging van Autohero. Met dat merk wil Auto1 ook tweedehands auto's verkopen aan particulieren. Omdat de auto's van Autohero gemiddeld jonger (5 jaar) en duurder (12.800 euro) zijn dan de wagens die Auto1 aan dealers verpatst, rekent het bedrijf op de C2C-markt op hogere marges.

Bovendien verwacht Auto1, dat deze zomer 255 miljoen euro ophaalde voor de groei van Autohero, dat particulieren door de coronacrisis vaker online auto's zullen kopen. In dat geval kunnen Belgen hun oude auto via wijkopenautos.be verkopen en via Autohero meteen een opvolger aanschaffen.