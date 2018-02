Duitse steden mogen dieselauto's bannen

De hoogste federale administratieve rechtsinstantie in Duitsland oordeelt dat de steden dieselauto's wel degelijk aan banden mogen leggen, zij het onder voorwaarden. Dat is na het uitstootschandaal een nieuwe klap voor de dieselwagens.

Het uitstootschandaal barstte los in 2015, toen aan het licht kwam dat Volkswagen geknoeid had met de uitstootwaarden van zijn dieselwagens. Sindsdien liggen diesels in Duitsland maar ook daarbuiten serieus onder vuur.

Bij onze oosterburen drong de milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe (DUH) aan op een ban op vervuilende diesels met het argument dat de niveaus van de gemeten uitstootdeeltjes in de Duitse steden niet conform de Europese waarden voor stikstofoxide zijn. Dat kan gezondheidsproblemen opleveren.

DUH bekwam dat twee lagere rechtbanken de steden Stuttgart en Düsseldorf tot zo'n rijverbod in bepaalde straten dwongen om de uitstoot van stikstofoxide in te perken. De deelstaten Baden-Württemberg en Noordrijn-Westfalen, waar de automobielindustrie zwaar weegt, gingen echter in beroep tegen die beslissingen.

De hoogste administratieve rechtbank in Duitsland, het Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, weigert nu om die twee beslissingen van lagere rechtsinstanties terug te draaien. Dat is een fikse tegenvaller voor de Duitse autosector, want de uitspraak stelt de toekomst van dieselwagens in het autoland verder in vraag.

Voorwaarden

Het arrest acht een lokaal rijverbod voor dieselauto's algemeen toelaatbaar, ook zonder nationale regeling. Het voorziet echter ook in overgangsperioden en een gefaseerde invoering. Zo is een rijverbod voor vervuilende diesels (Euro-5, die gecommercialiseerd werden tot in 2015) in Stuttgart niet mogelijk voor 1 september 2019. Daarnaast moeten uitzonderingen mogelijk zijn voor werklieden 'en bepaalde inwonersgroepen'.

En er is geen financiële compensatieplicht, oordeelde de rechtsinstantie verder. 'Bepaalde waardeverliezen moeten worden aanvaard', zei de rechter Andreas Korbmacher.

Precedent

De uitspraak schept een precedent voor de zowat 70 Duitse steden die ook niet aan de luchtvervuilingsnormen voldoen. Ze leidde meteen tot koersdalingen voor de aandelen van autobouwers zoals Volkswagen en BMW . De sector voert aan dat een ban op diesels gevolgen kan hebben voor de waarde van tweedehandswagens en voor de prijs van huurcontracten omdat de restwaarde van de voertuigen daalt.

Mogelijk heeft de beslissing gevolgen voor miljoenen Duitse diesels. Er rijden ongeveer 15 miljoen dieselwagens rond in het land, waarvan er slechts 2,7 miljoen uitgerust zijn met de nieuwste uitstoottechnologie (Euro-6). Een aanpassing kost op zijn minst 1.500 euro per auto.

Als het in Duitsland tot een gevoelige uitbreiding van lokale maatregelen komt, kan dat gevolgen hebben in heel Europa. Duitsland is de grootste automarkt van het continent. Steden als Parijs, Madrid en Athene hebben ook al maatregelen tegen diesels afgekondigd, maar die gaan pas over jaren in. In ons land zijn er al lage-emissiezones in Antwerpen en Brussel.

Merkel

Het arrest is ook politiek slecht nieuws voor de regering-Merkel. Het hof diende zich net over de kwestie te buigen omdat Berlijn weigert nationale regels uit te vaardigen. Meer nog: de Duitse regering lobbyde tegen een ban, omdat het de woede van miljoenen autobezitters en verkeersproblemen vreesde.

'Dit is een grote dag voor zuivere lucht in Duitsland', zei DUH-voorzitter Jürgen Resch in een reactie. Ook Europees commissaris van Industrie Elzbieta Bienkowska verwelkomde de uitspraak. 'Goed nieuws voor schonere lucht. Maar dieseleigenaars betalen de prijs voor het gebrek aan actie van de industrie om schonere auto's te produceren.' Ze roept fabrikanten op auto's te maken die geen schadelijke stoffen uitstoten.