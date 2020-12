Duitse toplimousine moet Mercedes naar winst chaufferen

Mercedes-Benz lanceert zijn langverwachte nieuwe S-klasse. De koning van de Duitse limousines moet de autobouwer de komende jaren miljarden opbrengen.

Fans van Mercedes-Benz met een dikke portefeuille kijken er al langer naar uit. Sinds deze maand staat de elfde generatie van de iconische S-klasse in de Belgische showrooms. Actieve sfeerverlichting met 250 ledlampjes, een viervoudig verstelbaar lendensysteem en revitaliserende massageprogramma's moeten zakenlui en toppolitici tot rust laten komen op de achterbank van de Duitse luxelimousine.

Voor de moedergroep Daimler is de lancering bijzonder belangrijk. De Duitse groep bazuint graag rond dat de S-klasse (afkorting van 'Sonderklasse' of speciale klasse) de best verkopende luxesedan ter wereld is. Mercedes verkocht vorig jaar wereldwijd 75.000 stuks van het model. Daarvan waren er 217 in België, al vormen vooral rijke Chinezen het belangrijkste doelpubliek van de auto.

De S-klasse staat voor amper 3 procent van de totale verkoop van Mercedes. Met de kleine A- en B-klasse lokte het automerk de voorbije jaren veel nieuwe, jongere kopers. De grootste groei komt uit de boomende SUV-markt, waar Mercedes zijn verkoop in vijf jaar tijd bijna verdubbelde tot 790.000 stuks (zie grafiek).

Vlaggenschip

Maar het echte vlaggenschip van Daimler is de S-klasse, die jaar na jaar zijn naaste concurrenten klopt. BMW verkocht vorig jaar 50.000 stuks van de 7-reeks, een derde minder dan de S-klasse. De Audi A8 volgt met 22.314 verkochte exemplaren op ruime afstand.

De vermogende klanten van Daimler zitten elke keer te popelen om een nieuwe S-klasse te kopen. Zo schoot de verkoop na de vorige lanceringen in 2005 en 2013 telkens 50 procent omhoog, waarbij Daimler tijdelijk 100.000 stuks per jaar van de S-klasse verkocht. Ondanks de groeiende vraag naar SUV's en elektrische auto's kan Mercedes die stunt de komende twee jaar herhalen.

Volgens een recent rapport van Deutsche Bank kan Mercedes in 2021 en 2022 meer dan 100.000 limousines verkopen. Met een (Belgische) instapprijs van 105.270 euro spoelt de limousine elk jaar minstens 10 miljard euro omzet in de kassa van Daimler. Dat bedrag zal nog hoger liggen, want fans van de S-klasse voegen graag allerlei dure opties toe. Zo biedt Mercedes voor zetels een uitvoering in macchiatobeige nappaleder (2.722 euro), passen champagneflessen in een koelvak in de armleuning (1.392 euro) en kunnen ambassadeurs een demonteerbare vlaggenstok (1.186 euro) bestellen. Al biedt Daimler ook gewoon een fluohesje voor debestuurder (6 euro) aan.

Winst

De S-klasse, door Deutsche Bank 'de koning van de Duitse luxewagens' genoemd, is een van de meest winstgevende modellen ter wereld. Net zoals Porsche al jaren marges van 15 à 20 procent rapporteert en Ferrari de voorbije jaren zelfs boven 20 procent wipte, noemt Deutsche Bank een winstmarge van 20 procent 'niet onrealistisch' voor de nieuwe S-klasse.

Bij de verwachte jaarverkoop van 100.000 stuks kan de nieuwe limousine Daimler in 2021 en 2022 telkens een jaarwinst (ebit) van minstens 2 miljard euro opleveren. Volgend jaar zou de S-klasse daarmee goed zijn voor liefst 27 procent van de verwachte groepswinst van Daimler. De limousine ontpopt zich tot de ultieme levensverzekering van de beursgenoteerde constructeur, die net als de hele autosector door onzekere coronatijden gaat.