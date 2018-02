Duitse waakhond buigt zich over intrede Volvo-miljardair bij Daimler

Shufu is de eigenaar van de Chinese autobouwer Geely , bij ons beter bekend als de groep boven het Zweedse Volvo. Hij stapte vrijdag verrassend in het moederbedrijf van Mercedes-Benz. Met een investering van 7,5 miljard euro werd hij zelfs in een klap de grootste aandeelhouder van Daimler, met een belang van 9,7 procent. De man zou trouwens eerst Fiat Chrysler hebben benaderd, schrijft het persagentschap Bloomberg.

Strategische doelstelling

De voorbije dagen ontstond onrust over de intrede van de Chinezen. Er was onder meer vrees voor de werkgelegenheid in Duitsland, nu Daimler een nieuwe fabriek gaat bouwen in China, en voor industriële spionage. 'Wij staan open voor commerciële partners (...) Voor ons is het belangrijk om een duurzame auto-industrie in Duitsland te hebben, dat is onze politieke strategische doelstelling', verklaarde Merkel dinsdag.