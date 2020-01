Duitse 'zonnewagen voor de massa' neemt financiële horde

Sono Motors, het bedrijf achter een met zonnepanelen beklede auto, haalt 53 miljoen euro vers geld op. Maar het is niet zeker of het daarmee de productie in 2021 kan starten.

In de omslag naar schonere wagens springen enkele projecten in het oog. Het Nederlandse bedrijf Lightyear lanceerde vorig jaar een gezinswagen met zonnepanelen, met een Belg als ontwerper. Lightyear hoopt volgend jaar zijn eerste wagen, de Lightyear One, op de markt te brengen.

34 Gratis kilometers Via de zonnepanelen waarmee het voertuig bekleed is, kan 34 kilometer gratis 'getankt' worden.

De Nederlandse onderneming moet concurreren met het Duitse Sono Motors. Sono ontwikkelde een elektrische wagen met een autonomie van 225 kilometer. De stroom komt deels van het stopcontact, maar via de zonnepanelen waarmee het voertuig bekleed is, kan 34 kilometer gratis 'getankt' worden.

Moeilijk

Alleen heeft Sono het moeilijk om financieel te overleven. Gesprekken met potentiële investeerders liepen vorig jaar spaak. Enkele financiers vroegen het bedrijf te stoppen omdat het te veel geld zou kosten om de voertuigen te produceren, liet Sono Motors eind vorig jaar weten.

Toch wou de onderneming niet opgeven. Daarom veranderde Sono het geweer van schouder en zette het een crowdfundingcampagne op om 50 miljoen euro te verzamelen tegen 21 januari. Dat doel werd gehaald: het bedrijf kon 53 miljoen euro vergaren, goed voor een van de grootste crowdfundingacties van Europa.

Saab