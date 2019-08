Duitsland in polepositie voor Europese fabriek Tesla

Waar komt Gigafactory 4, de Europese superfabriek van Tesla? De Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen hebben de voorbije dagen inspecteurs van de e-autobouwer op bezoek gekregen.

Het ziet er almaar meer naar uit dat de langverwachte Europese batterijen- en autofabriek van Tesla in Duitsland komt. Scouts van het bedrijf hebben vorige week enkele sites in de Duitse deelstaten Nedersaksen, dat grenst aan Nederland, en in Noordrijn-Westfalen (NRW) geïnspecteerd, melden lokale media. NRW grenst aan België en Nederland.

Als mogelijke locaties worden Emden en het district Emsland, beide in Nedersaksen, en het Rijnlands bruinkoolgebied in NRW genoemd.

2.000 jobs

Met Gigafactory 4 zijn naar schatting 2.000 jobs gemoeid, en mogelijk zelfs 10.000 inclusief de indirecte werkgelegenheid.

Er valt mogelijk nog dit jaar een beslissing. Vandaag worden alle Tesla's nog gemaakt in het Californische Fremont. Er is ook een assemblagesite in het Nederlandse Tilburg, maar dat is geen volwaardige autofabriek. Zeebrugge is de Tesla-haven voor Europa.

Van Nevada tot Sjanghai

Tesla wil in elk van zijn grote afzetgebieden 'Gigafactories' bouwen. Die zullen niet alleen auto's bouwen voor de lokale markt, maar ook technologieën op het vlak van elektrische batterijen ontwikkelen.

Gigafactory 1, waarvan Tesla de grootste batterijfabriek ter wereld wil maken, ligt in de woestijn van Nevada (VS). Nummer 2, een kleinere fabriek die dakpannen met zonnecellen maakt, ligt in de staat New York.

Gigafactory 3 is in aanbouw in het Chinese Sjanghai. Tesla bouwt er als eerste volledig buitenlandse bedrijf een autofabriek op Chinese bodem. Dat biedt de kans om rechtstreeks te verkopen op de grootste markt voor elektrische auto's ter wereld, zonder dat handelstarieven in de weg zitten.

Lobbying

Uitvalsbasis nummer 4 komt in Europa, waar politici van alle rangen en landen Musk al meerdere jaren hopen te verleiden. 'Vlaanderen zit in de top vijf van kanshebbers', zei Musk in 2015, maar toen al leek Duitsland een streepje voor te hebben.

De Nederlandse provincie Groningen was ook kandidaat en lanceerde zelfs al een aanwervingscampagne voor de autofabriek, in de hoop bij Musk op te vallen.

'Wellicht houdt het steek een fabriek te bouwen op de grens tussen Duitsland en Frankrijk, in de buurt van de Benelux', tweette Musk vorig jaar.

Eens Gigafactory 4 operationeel is, rijst de vraag of de invoer via Zeebrugge en de assemblage in Tilburg overbodig worden.