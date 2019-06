Duitsland roept 60.000 Mercedessen terug na vermoedens sjoemelsoftware

Dat schrijft Bild am Sonntag en het bericht wordt bevestigd door autobouwer Daimler AG. In april schreef de krant al dat in auto's van dit model nieuwe sjoemelsoftware was ontdekt. Daimler ontkent dat en zegt juridische stappen te ondernemen tegen aantijgingen van bedrog.

Zaterdag schrijft Bild dat de KBA het onderzoek naar Daimler wil uitbreiden, omdat vermoed wordt dat de software zich in nog veel meer modellen bevindt. Een woordvoerder van het bedrijf zegt daarover nog altijd in gesprek te zijn met de regulator.

De Duitse autoriteiten ontdekten volgens Bild al in de herfst van vorig jaar de verdachte softwarefunctie. Bijkomende metingen bevestigden hun vermoeden van bedrog. Volgens het blad wordt de wettelijke limietwaarde voor stikstofoxide in de nieuwe Europese testcyclus alleen gehaald als de temperatuurregeling voor het koelmiddel is geactiveerd. Zonder, in straatmodus, wordt de limiet van 180 milligram per kilometer duidelijk overschreden.