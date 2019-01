Duizenden Europese autobanen op de tocht

Ford stelt 53.000 mensen te werk in Europa, in 15 fabrieken, voornamelijk in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. 'Dit gaat niet om onze business efficiƫnter te maken, maar om een complete redesign', zei Steve Armstrong, de topman van Ford Europa, donderdag aan de Britse zakenkrant Financial Times. Wereldwijd wil Ford 14 miljard dollar besparen. De voorbije twee jaar maakte Ford verlies in Europa. Armstrong sprak klare taal. Hij zei dat Ford de intentie heeft om in Europa te blijven, maar 'alles is mogelijk als we de 'reset' niet voor mekaar krijgen'.