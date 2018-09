Dumarey in laatste rechte lijn voor overname Franse Ford-fabriek

De gesprekken tussen Punch Powertrain, een bedrijf van de West-Vlaamse ondernemer Guido Dumarey, en Ford zitten in een gevorderd stadium. Dumarey wil een Franse versnellingsbakkenfabriek in Bordeaux overnemen.

Een met sluiting bedreigde fabriek in de autosector waar een multinational van af wil. Zo'n bedrijfsdossier is een kolfje naar de hand van Dumarey, de ondernemer die in ons land bekend raakte via het beursgenoteerde Punch International en enkele jaren geleden de perserij van Ford Genk wou overnemen.

De gesprekken met Ford over de Limburgse vestiging draaiden op niets uit, maar in Frankrijk lijkt het wel te lukken. De gesprekken over de overname van Ford Aquitaine Industries (FAI) zijn ver gevorderd. FAI is een vestiging van de Amerikaanse autobouwer in Blanquefort (Bordeaux) waar automatische versnellingsbakken gemaakt worden.

Volgens Jean-Pierre Floris, die als speciale gezant van de Franse regering grote bedrijfsherstructureringen opvolgt, zal het verdict over de overname binnen de twee weken vallen.

850 Werknemers De fabriek in Bordeaux telt ruim 850 werknemers.

Dumarey lijkt op de impliciete steun van de Franse regering te kunnen rekenen. Parijs wil een grote bedrijfssluiting vermijden. De Franse minister van Industrie Bruno Le Maire ontmoet vrijdag de vakbonden. Het personeel voert dit weekend acties voor het voortbestaan van de vestiging.

Sluiting

Guido Dumarey

Energieke ondernemer en racefanaat die zich specialiseert in het redden van bedrijven in moeilijkheden.

Zorgde voor doorstart van Xeikon en Punch Powertrain, maar ging de mist in met de velgenproducent BBS.

Kocht in 2012 de transmissiefabriek van GM in Straatsburg. Die telt nu 1.250 werknemers en mikt op 500 miljoen euro omzet.

Ford wil van de vestiging af wegens te weinig volume om de fabriek met ruim 850 werknemers draaiende te houden. Een eerdere verkoop enkele jaren geleden mislukte, maar nu wil Ford de fabriek echt kwijt. Als er geen overnemer komt, gaat ze dicht. De aankondiging van de sluiting ontlokte zeer boze reacties bij het personeel en de Franse politiek.

Dat Dumarey in het dossier zou opduiken, stond in de sterren geschreven en zijn naam ging snel over de tong. Dumarey kocht enkele jaren al een gelijkaardige transmissiefabriek van General Motors over in Straatsburg. Die fabriek met een duizendtal werknemers is omgedoopt tot Punch Powerglide en geldt als het meest succesvolle dossier van bedrijvendokter.

Voorwaarden

Maar een deal is er nog niet. Bij dergelijke dossiers moeten heel wat zaken worden vastgelegd, van het aantal overgenomen personeelsleden, afnamevolumes op korte termijn om de doorstart mogelijk te maken tot licenties op de gebruikte technologie.

Over een aantal parameters moet nog een akkoord worden bereikt. Ford of Europe

Een cruciaal onderdeel is ook welke overnamesom betaald moet worden en hoeveel cash in het bedrijf moet blijven om de overgangsfase te overbruggen.

'We spreken sinds april met een kandidaat-overnemer en de recente weken en maanden hebben we significante vooruitgang geboekt. Over een aantal parameters is er nog geen overeenkomst', klinkt het op het Europese hoofdkantoor van Ford in Keulen. Daar wil men de naam van de kandidaat-overnemer nog steeds niet officieel bevestigen.

Maar de lokale directie in Bordeaux heeft gisteren wel de naam van Punch Powerglide bevestigd aan de vakbonden. Ook Floris had het in een persconferentie over Punch.

Schermvullende weergave Werknemers van de met sluiting bedreigde fabriek hebben de voorbije maanden al regelmatig actie gevoerd. ©BELGA